Bowers & Wilkins aggiunge i diffusori 702 e 705 alla Serie 700 Signature

Bowers & Wilkins amplia la sua linea celebrativa Signature con due nuovi modelli di diffusori, il Signature 702 e il Signature 705. Entrambi si basano sulla tecnologia applicata alla serie 700 e che si ispira alla flagship 800D3, e quindi tweeter-on-top con cupola in carbonio, mid-woofer Continuum e woofer Aerofoil. Questa serie ha un’impronta estetica inconfondibile: si chiama Datuk Gloss, proviene da approvvigionamenti sostenibili ed è realizzata da un’azienda italiana specializzata nel settore del legno pregiato. Ha sfumature uniche che donano un senso di profondità particolare, con venature su più livelli. Ogni diffusore si caratterizza, quindi, quasi come un’opera d’arte unica.

Fin dal suo ingresso sul mercato, nel 2017, la Serie 700 di Bowers & Wilkins ha offerto prodotti dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Infatti, la tecnica Solid Body Tweeter con la quale è realizzata la struttura, l’utilizzo del cono Continuum e il woofer con profilo Aerofoil conferiscono ai diffusori ottime prestazioni ad un prezzo competitivo. E’ sempre stato così, dal primo diffusore Signature, il Silver Signature 25, che celebrava i 25 anni dell’azienda inglese, e come riconoscimento postumo al suo fondatore, John Bowers, scomparso nel 1987.

Cinque anni dopo, nel 1996, la Silver Signature 30, realizzata per celebrare il trentennale, in questo caso un diffusore da pavimento estremamente particolare e di grande impatto. Nel 2001 le 805 Signature e 800 Signature, due modelli particolarmente curati sia dal punto di vista estetico che funzionale. Infine nel 2006, le Signature Diamond, senza dubbio la versione più particolare e suggestiva che si è fregiata di appartenere alla serie Signature. Ultimo progetto del geniale John Dibb, responsabile del centro ricerche e sviluppo della Bowers & Wilkins (che dopo quel progetto andò ancora più gloriosamente in pensione): sono ancora estremamente ambite sul mercato dell’usato.

Il 702 Signature impiega tre vie bass-reflex, un tweeter cupola in carbonio 2,5 cm, un midrange 15cm Continuum e tre woofer 16,5 cm Aerofoil. Ha una risposta in frequenza pari a -6dB da 28Hz a 33 kHz, sensibilità 90dB SPL, distorsione armonica <1% da 86 Hz a 28kHz e impedenza nominale 8ohm (minimo 3,1 ohm). Pesa poco più di 29 chilogrammi e costa 2.500 euro. Il 705 Signature invece ne costa 1.500 ed utilizza due vie bass-reflex, un tweeter cupola in carbonio 2,5 cm e un mid-woofer da 16,5 cm Continuum. Ha una risposta in frequenza pari a -6dB da 45Hz a 33 kHz, sensibilità 88dB SPL, distorsione armonica <1% da 100 Hz a 28kHz e impedenza nominale 8ohm (minimo 3,7 ohm).

Ricordiamo che i prodotti di Bowers & Wilkins sono distribuiti in Italia da Audiogamma. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Bowers & Wilkins sono disponibili a partire da questa pagina.