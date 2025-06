TerraMaster D4 SSD USB 4, spazio fino a 32 TB con ventola intelligente e app mobile

TerraMaster ha presentato il D4 SSD, un enclosure esterno per unità M.2 NVMe che supporta fino a quattro dischi SSD da 2280 con capacità massima di 8 TB ciascuno, per un totale quindi di 32 TB di spazio.

Progettato per flussi di lavoro che richiedono trasferimenti veloci e grandi capacità, questo dispositivo utilizza il protocollo USB 4 offrendo quindi una velocità di trasferimento dati fino a 40 Gbps.

Grazie a questa tecnologia, con quattro SSD installati e configurati tramite software esterno in modalità RAID 0, praticamente può raggiungere velocità di lettura e scrittura fino a circa 3.224 MB/s, mentre con un singolo SSD – si legge nella scheda tecnica – le prestazioni si attestano intorno a 1.608 MB/s.

Inoltre è compatibile con le interfacce Thunderbolt 3, 4 e 5, oltre a supportare retroattivamente i protocolli USB 3.2, 3.1 e 3.0, offrendo così una buona versatilità di utilizzo su diverse piattaforme. Questo sostanzialmente permette di collegarlo a Mac, Windows e Linux, sia come unità esterna ad alta velocità, sia come possibile unità di avvio per sistemi macOS.

Esteticamente il TerraMaster D4 SSD presenta un formato compatto e leggero, quindi si trasporta facilmente in modo da integrarlo in diversi ambienti di lavoro, dallo studio all’ufficio in mobilità.

Per quanto riguarda la gestione termica dispone invece di un sistema di raffreddamento attivo che utilizza una ventola controllata da quattro sensori di temperatura così da mantenere il dispositivo silenzioso (i livelli di rumore si attestano sotto i 19 dB in standby) e prevenire il surriscaldamento dei dischi.

Le unità si installano e si sostituiscono senza bisogno di attrezzi, mentre la configurazione in RAID va gestita tramite software di terze parti, come macOS Disk Utility o altre soluzioni dedicate se si lavora su Windows.

Interessante inoltre l’app TDAS tramite cui è possibile effettuare il backup wireless di foto e video direttamente da iPhone e dispositivi Android, mentre per chi lo usa con Windows è previsto il supporto a backup automatici tramite il programma TPC Backupper.

Il TerraMaster D4 SSD si alimenta con un adattatore esterno da 12 V/2 A e supporta il ripristino automatico dopo eventuali interruzioni di alimentazione, quindi si può impiegare anche in ambienti Server o NAS.

Disponibilità e prezzo

TerraMaster D4 SSD costa 319,99 € ed è in vendita anche su Amazon.

