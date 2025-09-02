Tesla e Musk svelano Master Plan 4, abbondanza sostenibile per tutti

Come già successo per i primi tre Master Plan accoglienza e reazioni variano grandemente in base a chi ama oppure odia Elon Musk e le sue società, lo stesso si ripete ora con la presentazione di Master Plan 4 o Part IV che punta a un obiettivo ancora più grande e ambizioso, ovvero raggiungere l’abbondanza sostenibile per tutti.

Il concetto è già stato espresso da Musk negli scorsi mesi, inizialmente durante una presentazione interna ai dipendenti e poi tramite alcuni suoi post su X.

Mentre i massimi esperti di AI e tecnologi avvertono da anni sui grandi rischi di una intelligenza aliena AI, che potrebbe, oppure no, distruggere o anche solamente superare l’umanità, nella visione di Musk e Tesla in questo momento ci troviamo agli albori del più grande periodo di crescita e miglioramento nella storia dell’umanità. Più della rivoluzione industriale, più della rivoluzione di chip e silicio e di Internet.

Master Plan 4 è un papiro

La differenza che salta subito all’occhio è nella lunghezza e qualità del testo. Mentre i primi tre Master Plan erano estremamente concisi, un breve elenco di tre-quattro punti numerati, quasi un linguaggio di programmazione, per la presentazione di Master Plan 4 Tesla ha pubblicato un lungo testo che riepiloga gli obiettivi raggiunti, lo sviluppo tecnologico intercorso in due decenni e quello che ci aspetta.

Per chi non crede più nelle promesse di Elon Musk si tratta di un lungo documento di marketing e propaganda e poco altro. In questo articolo saltiamo riepilogo e preambolo per andare direttamente al sodo: secondo il Master Plan 4 grazie all’autonomia avanzata, all’integrazione di AI, alla robotica e quello che verrà oltre, permetteranno di accelerare verso l’abbondanza sostenibile.

Abbondanza sostenibile per tutti

In questa visione la tecnologia AI abbinata alla robotica solleva l’uomo da numerosi compiti e occupazioni, il tutto alimentato da energia pulita a costo ridotto, prossimo allo zero, concedendo più tempo per fare ciò che si ama.

Anche se nella presentazione di Master Plan 4 non se ne fa cenno, per sostituire lavoro e salario si parla da tempo di Universal Basic Income (UBI), ovvero un reddito base universale che le società e i maggiori beneficiari, insieme agli Stati, verseranno ai cittadini per vivere.

Reddito universale

In altre dichiarazioni e post Elon Musk ha invece indicato un Universal High Income, ovvero un reddito universale elevato, sostanzioso. Questo anche se in prospettiva futura lo sviluppo di AI e robotica promette di rendere trasporti, lavoro, beni, assistenza medica disponibili a un costo prossimo allo zero per un maggior numero di persone.

Per i detrattori di Musk e Tesla il piano Master Plan 4 è tanto grandioso quanto presuntuoso, un giudizio che però era già stato espresso anche per i primi tre Master Plan in cui si tracciavano i passi concreti per rendere l’auto elettrica e l’energia solare una alternativa sostenibile e commercialmente praticabile.

Si parte dalla guida autonoma

Per completare i primi tre Master Plan manca ancora la guida autonoma molto più sicura di un uomo al volante. I lavori sono in corso e sembra che anche questo traguardo, finora considerato impossibile, possa essere raggiunto con Full Self Driving versione 14 o 15, quindi entro la fine di quest’anno o al massimo entro il 2026.

Per ora è arrivata la presentazione di marketing: prossimamente da Elon Musk ci si aspetta una versione di Master Plan 4 molto più concisa e pratica, pochi punti con i passi da compiere per arrivare ai prossimi obiettivi. Impossibili o meno rimane tutto da vedere.

