Elon Musk e Tesla lavorano al Master Plan 4

Fa una certa impressione osservare l’anno di pubblicazione dei mitici Master Plan di Elon Musk e Tesla per poi andare a verificare, a distanza di anni, quali degli obiettivi prefissati sono stati raggiunti: finora i primi tre piani strategici a lungo termine Master Plan rilasciati dal 2006 al 2023 sono stati un successo ed ora è in lavorazione il Master Plan numero 4.

Con uno dei suoi infiniti post su X Elon Musk informa dei lavori in corso avvertendo che si tratterà di un piano strategico «Epico». Basta scorrere rapidamente i primi tre Master Plan per comprendere l’eccitazione dei fan di Musk e di Tesla.

Il primo Tesla Master Plan del 2006 è un classico della letteratura industriale

Ricordiamo che il primo Master Plan di Elon Musk per Tesla del 2006 è già diventato una classico della letteratura industriale, questo perché in quattro punti sintetizza nascita e primi passi della società che ha reso l’auto elettrica una rivoluzione nei trasporti oltre che un bene desiderabile.

Qui di seguito i punti sintetizzati:

Costruire un’auto sportiva completamente elettrica di fascia alta: la prima Tesla Roadster Usare i soldi guadagnati per finanziare lo sviluppo di un’auto elettrica dal prezzo più accessibile: le berline di fascia alta Model S e Model X Impiegare il denaro ottenuto per costruire un veicolo elettrico ancora più conveniente: qui arriviamo a Model 3 e Model Y Fornire opzioni per generare energia elettrica a zero emissioni: realizzato con l’acquisizione di Solar City

Master Plan 2 del 20216

A distanza di ben 10 anni è arrivato il Master Plan 2 in cui prosegue la strategia Tesla per trasporti ed energia green, oltre all’integrazione di business e prodotti:

Creare splendidi tetti solari con batterie di accumulo perfettamente integrate: è l’integrazione tra Solar City e Tesla Espandere la linea di prodotti dei veicoli elettrici per rivolgersi a tutti i segmenti principali: auto, camion e bus, quest’ultimo non ancora presentato Sviluppare una guida autonoma 10 volte più sicura di quella manuale tramite l’apprendimento massiccio dalla flotta Abilitare l’auto a guadagnare soldi quando il proprietario non la utilizza

Degli ultimi due punti del Master Plan 2 sapremo di più in agosto quando Elon Musk svelerà il taxi con guida autonoma e forse il modello di Tesla ancora più economico, oltre al servizio di taxi autonomi con flotta composta sia da Tesla che da auto dei proprietari disposti a noleggiarla.

Master Plan 3 del 2023

L’ultimo piano strategico di Musk risale allo scorso anno e consiste di tre punti:

Espandere Tesla a dimensioni estreme per accelerare la transizione dai conbustibili fossili Sviluppare capacità di intelligenza artificiale avanzate per la guida completamente autonoma e altre applicazioni Espandersi verso nuove mercati come il riscaldamento, i processi industriali e il trasporto pesante a lungo raggio

Qui arriviamo ai nostri giorni, con lo sviluppo accelerato della guida autonoma avvenuto con il passaggio dal codice di programmazione tradizionale all’apprendimento automatico tramite reti neurali, grazie a grandi quantità di video registrati dalle Tesla. Le tecnologie di computer vision e di navigazione delle auto sono alla base dei movimenti autonomi di Tesla Optimus, robot destinato sia ad applicazioni industriali che private e domestiche.

Più volte Elon Musk ha previsto che in futuro le auto saranno probabilmente il business minore di Tesla, mentre solare, batterie, intelligenza artificiale e robotica rappresenteranno i fattori principali di crescita e successo. Il piano strategico Master Plan 4 conterrà senza dubbio le strategie per obiettivi ambiziosi, in puro stile Elon Musk che contribuisce come sempre a surriscaldare le aspettative.

Working on the Tesla Master Plan 4. It will be epic. — Elon Musk (@elonmusk) June 17, 2024

L’imprenditore ha dichiarato nell’ultima riunione degli azionisti che più che un nuovo capitolo nella storia di Tesla, si sta per aprire un libro completamente nuovo. Più volte Musk ha ribadito che i licenziamenti massicci effettuati negli scorsi mesi, inclusa la radiazione dell’intero team Supercharger, sono stati indispensabili per poter dare il via alla prossima fase di grande crescita di Tesla.

