WhatsApp prepara novità per i tuoi amici più stretti

Per chi usa WhatsApp come strumento principale per comunicare al volo con familiari, amici e colleghi l’aggiornamento di stato rischia di passare in secondo piano, ma la situazione potrebbe cambiare con l’arrivo della condivisione riservata alla cerchia di amici più stretti e intimi.

Secondo le ultime comunicazioni di Meta, ogni giorno oltre 1,5 miliardi di persone nel mondo condividono il proprio aggiornamento di stato in WhatsApp. Per il momento è possibile condividere il proprio stato scegliendo tutta la propria lista dei contatti, con l’intera lista ma escludendone alcuni, infine selezionando solo i destinatari desiderati.

Solo per pochi

La lista di amici più stretti è stata avvistata da WABetaInfo nell’ultima beta 25.23.10.80 di WhatsApp per iOS disponibile tramite la piattaforma Apple Test Flight per sviluppatori. Per garantire la massima riservatezza ed escludere qualsiasi dubbio in proposito, il team di Meta l’ha inserita nella schermata dedicata alla Privacy.

Da qui l’utente può creare la lista degli amici più stretti che si potrà scegliere come ulteriore opzione di pubblicazione per l’aggiornamento di stato. Il funzionamento ricorda molto da vicino le Storie di Instagram: foto, video e testi pubblicati nello Stato di WhatsApp così come nelle Storie di Instagram scompaiono dopo 24 ore.

Sempre come su Instagram, anche lo stato di WhatsApp condiviso con la lista degli amici stretti viene mostrato con un colore diverso, in questo modo coloro che lo ricevono sanno immediatamente che si tratta di un messaggio destinato a una cerchia ristretta, riservato a pochi.

Riservatezza al massimo

Anche le altre impostazioni in lavorazione sono pensate per tutelare al massimo la riservatezza dell’utente e dei destinatari. Infatti a differenza dei gruppi tradizionali non ci sono notifiche quando un contatto viene aggiunto o rimosso dalla lista degli amici stretti.

Come avviene per i messaggi diretti personali, anche gli aggiornamenti di stato tra amici stretti sono protetti con crittografia totale end-to-end. Questo significa che nemmeno Meta – WhatsApp può accedere a questi contenuti.

Mentre con gli aggiornamenti di stato per tutti l’utente è più portato a pubblicare foto, video e frasi più studiati, il funzionamento della lastra di amici stretti punta su spontaneità e autenticità. La funzione è in lavorazione: sarà disponibile con un futuro aggiornamento dell’app WhatsApp.

Meta e WhatsApp stanno lavorando a una funzione molto simile alla segreteria telefonica e a un assistente AI per aiutare gli utenti a scrivere messaggi.