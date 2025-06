Tesla guida da sola dalla fabbrica al cliente

La scorsa settimana sono arrivati i primissimi robotaxi di Tesla, circa 35 in un’area ristretta del centro di Austin in Texas: ora Tesla mostra nuovamente i muscoli della sua guida autonoma Full Self Driving FSD effettuando la prima guida completamente autonoma di una Tesla Model Y che dalla fabbrica guida da sola fino alla casa del cliente.

L’intero viaggio di circa 30 minuti è mostrato per intero in un filmato promozionale diffuso da Tesla nel corso del weekend, video che riportiamo in questo articolo. Mentre i primi robotaxi contano su un supervisore umano, seduto nel sedile frontale del passeggero, pronto a intervenire in caso di problemi, la prima consegna autonoma è realmente tale perché tutto è stato effettuato senza alcun intervento umano.

La precisazione arriva in un messaggio di Elon Musk pubblicato su X nel quale spiega che non c’era alcuna persona a bordo dell’auto e nemmeno nessun operatore tramite controllo remoto. Musk dichiara anche che «Per quanto ne sappiamo, questa è la prima guida completamente autonoma senza persone a bordo o che la manovrano da remoto su una strada pubblica”.

In realtà alcuni in USA rilevano che da qualche tempo Waymo sta testando i suoi taxi autonomi anche su alcune autostrade, ma si tratta di una sperimentazione interna al momento riservata solo ai dipendenti della società. Per rendere possibile la prima consegna autonoma di una Tesla la città di Austin ha ampliato l’area geografica entro la quale possono circolare le auto a guida autonoma di Tesla per includere anche la fabbrica Gigafactory Texas.

Le dimostrazioni di Tesla e della guida autonoma raccolgono tanti commenti positivi quanti negativi, forse anche perché Musk ha promesso la guida autonoma per 10 anni consecutivi, mancando le tempistiche ogni anno.

I detrattori evidenziano che dopo anni di promesse i robotaxi sono pochi e supervisionati, mentre se Tesla si fidasse di più del suo sistema FSD effettuerebbe già consegne in guida completamente autonoma per centinaia o migliaia di auto.

Al contrario i sostenitori di Musk e del marchio rilevano che si tratta di prime prove effettuate per massimizzare la sicurezza e che ora il sistema AI Tesla FSD è pronto per guidare ovunque, previa autorizzazione tramite leggi e regolamenti.

