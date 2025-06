Il film Apple F1 supera tutti al cinema, per lo streaming c’è da aspettare

L’enorme spinta pubblicitaria di Apple per il film F1 con Brad Pitt è servita: nel weekend di lancio nei cinema il lungometraggio diretto da Joseph Kosinski (Top Gun Maverick) ha incassato circa 55 milioni di dollari in USA e 144 milioni di dollari nel mondo.

Si tratta di numeri notevoli, i migliori finora registrati per un film prodotto dalla divisione Apple Originals. Superato, praticamente doppiato, il record precedente di Cupertino ottenuto con Napoleon che al debutto aveva incassato 78 milioni di dollari, per raggiungere un totale 221 milioni di dollari di incassi nelle sale.

Tutte distanti le altre produzioni Apple viste al cinema: Killers of the Flore Moon di Martin Scorsese aveva incassato 44 milioni al debutto e 158 milioni in totale, Argylle 35 milioni nel primo weekend e 96 milioni in totale, infine Fly Me to the Moon con 19 milioni al lancio e 42 in totale.

Per anni Apple ha puntato sulle proiezioni dei suoi film nei cinema per poter competere nell’assegnazione dei premi Oscar e per ottenere visibilità mediatica sul servizio streaming in abbonamento Apple TV+. Invece con F1 la multinazionale di Cupertino ha seguito una strategia completamente diversa, a iniziare dal budget di produzione, stimato tra i 200 e i 300 milioni di dollari, il più alto di sempre per Apple.

Se le proiezioni di addetti ai lavori e dell’industria del cinema si avvereranno F1 potrebbe infrangere altri record, infatti le stime puntano un incasso lordo globale compreso tra 500 e 600 milioni di dollari. Se gli incassi proseguiranno come previsto, Apple potrebbe recuperare i costi di produzione e distribuzione, in ogni caso il film F1 è già diventato una eccellente vetrina pubblicitaria per Apple TV+.

Seguendo la tabella di marcia tradizionale F1 il film potrebbe arrivare sul servizio streaming Apple TV+ nel mese di ottobre, ma se il successo proseguirà nelle sale cinematografiche è lecito attendersi qualche posticipo. Secondo alcuni F1 potrebbe essere l’ultimo film Apple ad arrivare nei cinema.

Per questo film Apple ha spinto al massimo su ogni fronte: oltre al budget record e alla introduzione della WWDC 2025, ha inventato un sistema aptico per il trailer su iPhone, un trailer immersivo per Vision Pro, ed è stata criticata per aver sfruttato le notifiche push e anche l’app Wallet.

Gli articoli sui servizi di streaming per musica, film e serie TV, videogiochi sono nella sezione dedicata di macitynet.