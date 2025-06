Apple prepara il MacBook SE, chip dell’iPhone 16 Pro, prezzo rivoluzionario

Il nome perfetto del più economico dei MacBook potrebbe essere MacBook SE. Un prodotto che per ora non esiste, ma che per Ming-Chi Kuo, scatenato nel fine settimana con le sue previsioni, potrebbe arrivare molto presto.

L’analista cinese parla con una suprema scarsità di dettagli del nuovo Mac in un post su X di qualche minuto fa, dopo aver trascorso la domenica a stilare una ben più complessa ed esaustiva lista di dispositivi VR e AR attesi da qui al 2028.

Di fatto, Kuo ci dice solo tre cose di questo nuovo Mac.

La prima — e anche la più rilevante dal punto di vista tecnico — fa alzare subito le antenne: Apple dovrebbe montare un chip A18 Pro, lo stesso di iPhone 16 Pro, al posto dei classici M-series. Una scelta senza precedenti visto che finora, tutti i Mac con Apple Silicon hanno usato solo chip dedicati come M1, M2 o M3.

A livello di potenza, il compromesso sembrerebbe accettabile. Nei benchmark, l’A18 Pro registra un punteggio single-core intorno ai 3500 punti, poco sotto l’M3. Il multicore invece si ferma a circa 8780 punti, distante dall’M3 (11500) e anche sotto al vecchio M2.

Avere un MacBook Air meno potente dell’attuale M3 sarebbe accompagnato da un grande vantaggio: il prezzo. La seconda cosa che Kuo ci dice è infatti che si parlerebbe del MacBook più economico mai visto, inferiore alla soglia psicologica dei 999 dollari (da noi, 1249 € tasse incluse).

La terza cosa che Kuo riporta, infine, è la finestra di lancio: questo Mac potrebbe arrivare già questo autunno, con l’obiettivo di riportare le vendite delle macchine Apple ai livelli pre-pandemia, puntando ai 25 milioni di unità nel 2026.

Design e display: poche rinunce

Kuo, come detto, non entra nei dettagli, ma tecnicamente l’idea è stuzzicante e con un quadro che ha un senso. Parliamo di una macchina con una potenza paragonabile a quella del MacBook Air M1, ancora oggi molto utilizzato. Una configurazione del genere sarebbe più che adatta a produttività personale, navigazione web, social e scrittura.

La vera leva strategica dovrebbe però essere necessariamente il prezzo. Un piccolo sconto rispetto all’Air M4 non basterebbe: servirebbe una differenza sostanziale. Per essere chiari, una macchina come questa avrebbe appeal solo se scendesse sotto i 1000 euro, una cifra pari al 25% in meno di un MacBook Air M4, la stessa differenza percentuale che c’è tra un iPhone 16 e un iPhone SE.

Per ottenere un prezzo così aggressivo, Apple non potrebbe limitarsi a un chip inferiore, ma dovrebbe anche ridurre la dotazione hardware e distinguere visivamente questo modello. Kuo ipotizza un numero limitato di porte e colori più vivaci, come argento, rosa e giallo, in linea con le palette già viste su iMac e iPad. E non sarebbe folle neppure pensare a materiali meno pregiati, come, ad esempio, la plastica.

Apple entra in un territorio mai esplorato

Se davvero arriverà, il MacBook SE rappresenterebbe una svolta per Apple. Finora Cupertino infatti non ha mai voluto spingersi troppo in basso con i suoi portatili. Anche l’Air, per quanto compatto e accessibile, è sempre stato posizionato come prodotto premium.

Ma oggi lo scenario è cambiato e una macchina economica ma ben progettata avrebbe senso. Significherebbe intraprendere un’operazione simile a quella già vista con Apple Watch SE e iPhone SE, dove Apple ha saputo confezionare prodotti più accessibili senza intaccare il valore percepito della gamma principale. A quel punto il mercato potrebbe espandersi, portando milioni di nuovi utenti.