Tesla Optimus smista le batterie e impara a lavorare

Grazie all’intelligenza artificiale e alle reti neurali il robot umanoide Tesla Optimus continua a migliorare ogni mese: nell’ultimo aggiornamento Optimus smista le celle 4680 che compongono le batterie delle auto Tesla.

Il team spiega che la rete neurale funziona in tempo reale nel computer FSD all’interno del robot, lo stesso impiegato anche nelle auto Tesla. Il robot si bilancia sulle gambe, mentre il sistema basato su rete neurale gestisce completamente la parte superiore del corpo.

Per il robot sono richiesti movimenti precisi con ridotti margini di errore per inserire le pile: la rete neurale mira automaticamente l’alloggiamento adiacente disponibile ma non solo: ancora più sorprendente il robot è in grado di intervenire in autonomia anche per correggere eventuali errori.

Una carrellata della telecamera mostra una lunga fila di postazioni di lavoro Optimus ognuna con un addetto umano che, munito di visore e sensori compie gesti e operazioni che il robot deve imparare.

In questo modo i dati per l’addestramento del robot vengono raccolti da teleoperatori umani e applicati all’intera flotta. Optimus è già in fase di test in una delle fabbriche Tesla: il costruttore dichiara che la percentuale di interventi umani è costantemente in diminuzione.

Anche nelle mobilità si registrano progressi: Optimus affronta regolarmente camminate negli uffici Tesla in completa autonomia, per passeggiate sempre più lunghe. L’impiego dello stesso chip e sistema per gestire auto e robot, oltre agli avanzamenti di Tesla in campo AI e guida autonoma, promettono di accelerare i lavori su Optimus.

Trying to be useful lately! pic.twitter.com/TlPF9YB61W — Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) May 5, 2024

Nei video precedenti rilasciati da Tesla il robot ha dimostrato di saper piegare le magliette, di manipolare anche oggetti delicati e persino di fare yoga.

Anche se Elon Musk non è molto attendibile quando parla di date e scadenze, il robot dovrebbe essere impiegato nelle catene di montaggio Tesla entro la fine di quest’anno, mentre per il prossimo anno dovrebbe iniziare la vendita: cliccate qui per conoscere il futuro prezzo di vendita.