Il robot Tesla Optimus manipola oggetti e fa yoga grazie all’AI

All’evento di presentazione AI Day Tesla del 2021 era un uomo in tuta da robot umanoide, ma già nel 2022 un prototipo era in grado di camminare: ora il robot Optimus di Tesla sfoggia progressi ancora più sorprendenti con movimenti fluidi e precisi, persino eleganti, che gli permettono di fare stretching, è in grado di riconoscere e manipolare oggetti con estrema precisione e soprattutto è in grado di imparare dai video, tutto questo grazie alla tecnologia di intelligenza artificiale AI con rete neurale a bordo.

I significativi progressi sono mostrati da un post pubblicato da Tesla nelle scorse ore in cui si annuncia che la rete neurale di cui Optimus è dotato è in grado di effettuare addestramento end-to-end. In altre parole il robot è in grado di apprendere in modo autonomo: gli ingegneri gli danno in pasto video che la rete neurale elabora e trasforma direttamente in controlli e istruzioni del robot.

Tesla Optimus con rete neurale AI a bordo

Il breve video spiega che Optimus è ora in grado di auto calibrare braccia e gambe, grazie al lavoro congiunto di encoder di posizione e visione computerizzata. In questo modo il robot può localizzare i suoi arti nello spazio con estrema precisione.

Una volta effettuata la calibrazione accurata, Optimus è in grado di apprendere come effettuare vari compiti in modo più efficace. Tesla precisa che la rete neurale è eseguita completamente all’interno del robot, quindi non richiede connessione al cloud, e funziona esclusivamente tramite la visione.

Nella dimostrazione video Optimus riconosce in modo autonomo dei blocchetti di plastica per poi posizionarli in due diversi contenitori suddividendoli in base al colore. Proprio perché la rete neurale funziona a bordo ed è basata sulla visione, il robot sa cosa fare anche quando avvengono cambiamenti esterni. Optimus riposiziona i blocchi di plastica quando un ingegnere li sposta ed è anche in grado di ruotarli e spostarli se non sono ben posizionati nei contenitori.

Optimus can now sort objects autonomously 🤖 Its neural network is trained fully end-to-end: video in, controls out. Come join to help develop Optimus (& improve its yoga routine 🧘) → https://t.co/dBhQqg1qya pic.twitter.com/1Lrh0dru2r — Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) September 23, 2023

Fluido e preciso come un giannasta

Anche gli ultimi istanti del video riservano altre sorprese. Grazie al controllo di precisione il robot si muove con fluidità e grazia, sfoggiando qualche mossa di strechting, equilibrio perfetto su un solo piede e persino nel finale il saluto indiano del namaste.

Il post di Tesla Optimus non è solo uno sfoggio dei notevoli progressi del robot grazie ad AI e rete neurale, ma un invito rivolto per ingegneri ed esperti di robotica a unirsi al team di sviluppo della società di Elon Musk. La divisione Optimus è alla ricerca di oltre 50 ingeneri specializzati in software, meccatronica, attuatori, manipolazione, qualità, test e così via.

All’annuncio di Optimus Elon Musk ha dichiarato il lancio possibile tra il 2025 e 2027, tempistiche allora considerate impossibili: secondo il post di Tesla il 2024 sarà l’anno dell’umanoide e visto il video dei progressi, le tempistiche di Musk sembrano più realistiche.

