Tesla Optimus impara il Kung Fu, poi prenderà la patente

Di Daniele Piccinelli
Elon Musk è convinto che nel giro di pochi anni Optimus rappresenterà l’80 per cento del valore totale di Tesla, anzi di più, sarà il prodotto più importante e più venduto della storia: per il momento somiglia a un adolescente in grado di imparare molto in fretta, visto che in meno di cinque anni dalla nascita sta già prendendo lezioni di Kung Fu e presto sembra imparerà anche a guidare le automobili.

Finora la guida autonoma di Tesla è stata indissolubilmente legata alle vetture del marchio, ma alcune indicazioni provenienti dal responsabile AI della società e di Musk lasciano intravvedere la possibilità che prima o poi anche Optimus possa per così dire prendere la patente.

L’ipotesi è suggestiva: se Optimus imparasse davvero a guidare le automobili diventerebbe all’istante un cavallo di Troia per la guida autonoma di Tesla perché potrebbe, in teoria, guidare qualsiasi automobile di qualsiasi marchio.

Immagine da video Tesla

L’idea è suggerita in un post su X pubblicato da Ashok Elluswamy, vicepresidente AI di Tesla. Commentando il video in cui Optimus si esercita con un maestro di Kung Fu, il dirigente dichiara che questo è solo l’inizio e che possiamo attenderci progressi notevoli quando i modelli AI per la guida autonoma e quelli di Optimus saranno unificati.

In realtà il post è impiegato da Elluswamy per attrarre l’interesse dei ricercatori AI invitandoli a unire le forze in Tesla per lavorare “Sui prodotti più interessati del pianeta!!” parole ed esclamativi del dirigente.

Affascina l’idea di un Optimus in grado di svolgere le funzioni sia di accompagnatore e assistente tuttofare che di autista personale. Ma l’unificazione dei modelli AI indicata da Elluswamy potrebbe puntare a funzioni avanzate di movimento e navigazione del robot nel mondo reale.

Sempre su X e non solo ha riscosso successo il video in cui Optimus si esercita nel Kung Fu. Alcuni increduli hanno commentato che si tratta di una demo ad effetto con robot telecomandato, ma Elon Musk assicura che ogni movimento e il controllo di Optimus nel video è gestito interamente da Intelligenza Artificiale.

Nel frattempo Optimus è anche il protagonista di un video in cui Tesla invita gli azionisti a votare a favore del mega pacchetto di compenso per Elon Musk pari a mille miliardi di dollari, il più alto di sempre nella storia dell’economia USA.

Qui tutti gli articoli su Tesla, invece per le imprese di Elon Musk si parte da questa pagina. Le notizie sull’Intelligenza Artificiale sono nella sezione dedicata di macitynet.

