Per Elon Musk Tesla Optimus sarà il prodotto più grande di sempre

La rivoluzione dei trasporti con Cybercab, Robovan e la guida autonoma completa possono sembrare un passaggio epocale, come la rivoluzione da cavalli e carrozze alle auto con motore a scoppio, ma secondo Elon Musk questo è nulla a confronto di Optimus che, secondo il CEO «Sarà il prodotto più grande di sempre, di qualsiasi tipo».

Non le energie sostenibili, le auto elettriche e nemmeno la guida autonoma. Il prodotto iù importane di Tesla e di sempre sarà un robot AI. Secondo Musk la maggior parte delle persone potrà permettersene uno perché nel lungo periodo costerà 20-30 mila dollari e sarà in grado di fare tutto.

Nella presentazione Tesla Optimus è all’ingresso per ritirare posta e pacchi, prende le borse della spesa dall’auto per poterle in cucina, seduto al tavolo gioca insieme alla famiglia a un gioco di società, innaffia le piante mentre gli umani si rilassano, serve drink e bevande in casa e nelle feste.

Ma per Musk potrà svolgere anche compiti e funzioni di babysitter, insegnante, cura del cane e degli animali domestici, giardiniere e qualunque altra cosa venga in mente ai proprietari. Nella visione di Musk praticamente chiunque sul pianeta Terra, otto miliardi di persone, vorrà il suo robot personale Optimus, con richiamo ai simpatici R2D2 e C3PO di Guerre Stellari.

Robot e AI, la visione ottimistica di Elon Musk

Le tecnologie Tesla per le auto, per l’intelligenza artificiale e le reti neurali, le economie di scala: tutto corrisponde per passare dai robot su quattro ruote ai robot con braccia e gambe. Al contrario delle visioni pessimistiche sull’avvento della super intelligenza con pericoli esistenziali per l’uomo, Elon Musk ha una visione del tutto ottimistica che a suo dire ha l’80% di probabilità di verificarsi.

Se l’AI non ci soppianterà o distruggerà, Elon Musk intravvede un’età dell’abbondanza dove prodotti e servizi avranno costi talmente bassi che chiunque potrà avere tutto quello che necessita per vivere.

