Windows 11 offrirà uno strumento per testare la RAM i dopo crash di sistema

Microsoft sta testando un nuovo strumento di diagnostica della memoria RAM che può essere avviato quando si presenta un errore che fa comparire la schermata blu di errore, quella mostrata quando si verifica un errore di sistema critico che non può essere risolto autonomamente.

Il nuovo strumento di scansione della RAM è stato annunciato sul blog di Windows Insider (progamma che consente di ricevre in anteprima le varie “build” di Windows) ed è disponibile per gli utenti di Windows 11 Insider Preview Build 26220.6982 (KB5067109) del canale Dev.

Microsoft spera che questo strumento possa essere di aiuto per ridurre gli errori causati dalla corruzione della memoria.

Nell’ultima preview di WIndows 11 lo strumento di diagnostica della memoria è proposto al riavvio dopo la comparsa della schermata BSOD (Blue Screen of Death). In caso di errore, una finestra popup invita l’utente a pianificare la scansione della memoria al prossimo riavvio. L’utente può saltare la scansione oppure pianificare la scansione come suggerito.

Per il momento l’avvio dello strumento di diagnosi della memoria RAM viene proposto dopo qualsiasi crash del sistema operativo; questo permetterà a Microsot di comprendere meglio le cause di alcuni crash di sistema legati alla corruzione della memoria RAM. Nelle future build di Windows il sistema verrà affinato e il tool diagnostico in questione proposto quando si verificano crash che sono probabilmente dovuti alla corruzione della memoria.

Strumenti per testare la RAM

I problemi legati a moduli di memoria RAM sono tra i più subdoli da scoprire. e memorie RAM di qualità sono in grado funzionare per molti anni senza problemi ma anche queste non sono eterne e per vari motivi potrebbero dopo tempo non essere più affidabili.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo con suggerimenti su come testare la memoria RAM del Mac e indicazioni di alcune utility dedicate, compresi software specifici che è possibile usare sia su Mac, sia su PC.