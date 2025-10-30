Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Hi-Tech » Sistemi Operativi » Windows 11 offrirà uno strumento per testare la RAM i dopo crash di sistema
Sistemi Operativi

Windows 11 offrirà uno strumento per testare la RAM i dopo crash di sistema

Di Mauro Notarianni
Errore RAM

Microsoft sta testando un nuovo strumento di diagnostica della memoria RAM che può essere avviato quando si presenta un errore che fa comparire la schermata blu di errore, quella mostrata quando si verifica un errore di sistema critico che non può essere risolto autonomamente.

Il nuovo strumento di scansione della RAM è stato annunciato sul blog di Windows Insider (progamma che consente di ricevre in anteprima le varie “build” di Windows) ed è disponibile per gli utenti di Windows 11 Insider Preview Build 26220.6982 (KB5067109) del canale Dev.

Microsoft spera che questo strumento possa essere di aiuto per ridurre gli errori causati dalla corruzione della memoria.

Nell’ultima preview di WIndows 11 lo strumento di diagnostica della memoria è proposto al riavvio dopo la comparsa della schermata BSOD (Blue Screen of Death). In caso di errore, una finestra popup invita l’utente a pianificare la scansione della memoria al prossimo riavvio. L’utente può saltare la scansione oppure pianificare la scansione come suggerito.

Per il momento l’avvio dello strumento di diagnosi della memoria RAM viene proposto dopo qualsiasi crash del sistema operativo; questo permetterà a Microsot di comprendere meglio le cause di alcuni crash di sistema legati alla corruzione della memoria RAM. Nelle future build di Windows il sistema verrà affinato e il tool diagnostico in questione proposto quando si verificano crash che sono probabilmente dovuti alla corruzione della memoria.

Diagnosi RAM
Esempio di schermata che propone l’avvio dello strumento di diagnostica della RAM. Immagine di Microsoft.

Strumenti per testare la RAM

I problemi legati a moduli di memoria RAM sono tra i più subdoli da scoprire. e memorie RAM di qualità sono in grado funzionare per molti anni senza problemi ma anche queste non sono eterne e per vari motivi potrebbero dopo tempo non essere più affidabili.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo con suggerimenti su come testare la memoria RAM del Mac e indicazioni di alcune utility dedicate, compresi software specifici che è possibile usare sia su Mac, sia su PC.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Offerte Speciali

macitynet.it

Sbrigatevi, Apple Watch Ultra 2 a solo 599 euro

Apple Watch Ultra 2 torna in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre: 599 euro. Ma c'è un solo pezzo dispomnibile
Articolo precedente
In iOS 26.1 c’è l’ interruttore per ridurre il Liquid Glass, ecco come funziona
Articolo successivo
Smartphone sotto controllo, ormai è ufficiale per l’Unione Europea: le nuove regole che cambieranno tutto

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.