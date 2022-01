The Battle Cats, classico Surreal Tower Defense di PONOS Corporation, pronto a celebrare il capodanno lunare

La cosa grandiosa del mercato globale delle degli app store è che c’è sempre qualcosa da festeggiare.

Abbiamo appena lasciato Natale e Capodanno alle nostre spalle ed ecco che in Asia orientale si stanno preparando per il capodanno lunare; per l’occasione ePONOS Corporation sta entrando nello spirito celebrativo con il suo gioco The Battle Cats ed una serie di eventi di gioco.

Per chi non lo sapesse, The Battle Cats è un gioco tower defence in cui l’obiettivo è reclutare un esercito di bizzarri gatti 2D e usarli per difendere il proprio “Cat Cannon”.

Questi gatti si presentano in varie forme diverse, così come i loro avversari: un flusso infinito di robot, animali strani, personaggi minuscoli e così via. Potrebbe sembrare un gioco un po’ bizzarro ma oltre la prima impressione si nascondono dinamiche strategiche non indifferenti: per vincere è necessario schierare i gatti giusti per i combattimenti giusti al momento giusto.

Originariamente pubblicato in Giappone con il nome di Nyanko Daisensou, The Battle Cats ha avuto un lancio globale nel 2014 e ha confermato il suo successo raggiungendo oltre 65 milioni di download. Inoltre è stato recensito circa 450.000 volte, ottenendo una media di 4,5 stelle sia su Google Play sia sull’App Store.

Se le presentazione del gioco ti ha stuzzicato, questo è il momento giusto per iniziare la tua collezione di gatti. Dal 11:00 del 17 gennaio alle 10:59 del 14 febbraio potrai accumulare gratis un’enorme scorta di cibo per gatti – Friskat, la valuta principale del gioco – approfittando di una serie di eventi.

Naturalmente, c’è un bonus di accesso, che ti consentirà di richiedere un francobollo e Friskat per ogni giorno che giochi durante l’evento del Capodanno lunare. C’è anche una mappa speciale del capodanno lunare, in cui puoi completare le fasi per ottenere 20 Friskat al giorno.

The Battle Cats regala anche un giro gratuito alle Wildcat Slots ogni giorno, con un jackpot garantito di 777 Friskat. E puoi ottenere ancor più Friskat visitando la pagina Facebook The Battle Cats e partecipando al concorso che vi troverai.

Come bonus aggiuntivo, puoi visitare la Capsula rara e goderti la tua prima 11-Capsule Draw con uno sconto del 50%, quindi se non hai mai giocato puoi iniziare a farlo a un prezzo speciale.

Basta andare sul Google Play Store o sull’App Store per scaricare The Battle Cats e iniziare.