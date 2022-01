iPhone 13 non supporta la cancellazione rumore nelle telefonate

Inutile scorrere e cercare nelle impostazioni dello smartphone: la funzione di cancellazione del rumore per le telefonate, da anni presente e supportata negli iPhone, non è presente o meglio non è supportata nei modelli di ultima generazione iPhone 13.

Non c’è stata alcuna comunicazione ufficiale a riguardo da parte di Apple, e ciò quindi avvalora la tesi secondo cui ai piani alti probabilmente non la si riteneva così importante. Eppure negli scorsi giorni diversi utenti ne stavano lamentando l’assenza, che si riteneva inizialmente un errore dell’aggiornamento di iOS 15: invece, come da poco confermato dal Supporto Apple a un utente che chiedeva delucidiazioni in merito, sembra sia una scelta voluta e non sembrano esserci indicazioni circa una sua reintroduzione futura.

Quella a mancare sugli iPhone 13 – compresi i più costosi modelli top 13 Pro e 13 Max – ma che invece persiste sugli iPhone precedenti aggiornati all’ultima versione del sistema operativo disponibile, è il sistema di cancellazione del rumore per le telefonate, cui si accede attraverso le impostazioni di Accessibilità. La schermata delle Impostazioni qui sopra mostra la funzione in questione presente su iPhone 12.

Come dicevamo non è un bug, perché lo stesso supporto interrogato da un cliente ha risposto che l’assenza di tale funzione non è un problema tecnico né una eliminazione accidentale. «La funzione di cancellazione del rumore non è disponibile sui modelli di iPhone 13, motivo per cui non vedi questa opzione nelle Impostazioni», dichiarazione a cui, a seguito di chiarimenti, ne è seguita una seconda, con cui hanno specificato che «è corretto: [tale funzione] non è supportata».

A parte questa conferma, non sappiamo quali sono stati i motivi che hanno convinto Apple a rimuovere una funzione che a conti fatti migliora la qualità delle telefonate. Attivandola infatti (gli iPhone precedenti la trovano in Impostazioni > Accessibilità > Contenuti audiovisivi > Cancellazione rumore) si riduce il rumore ambientale di fondo durante le chiamate quando si tiene il ricevitore vicino all’orecchio, che può effettivamente risultare piuttosto utile quando si telefona in ambienti rumorosi.

Al momento l’unica soluzione alternativa disponibile per chi possiede un iPhone 13 pare sia quella di attivare la funzione di isolamento vocale durante una telefonata accendendovi dal Centro di Controllo.

