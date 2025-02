Con TheFork e OpenAi le prenotazioni al ristorante entrano nell’era AI

Pubblicità

TheFork annuncia l’integrazione con Operator di OpenAI, il primo agente di intelligenza artificiale AI in grado di navigare autonomamente sul web e di svolgere attività, tra cui la gestione completa delle prenotazioni.

Già a partire dal 21 febbraio, gli utenti TheFork nel Regno Unito possono beneficiare di questa innovazione, che promette di semplificare l’intero processo di prenotazione e di rendere l’esperienza utente ancora più fluida e personalizzata.

Operator di OpenAI è l’agente creato per aiutare gli utenti nelle attività quotidiane svolte normalmente con il browser. Il modello combina le capacità di visione di GPT-4o con un ragionamento avanzato attraverso l’apprendimento potenziato ed è in grado di navigare in ambienti digitali (pulsanti, menu, campi di testo, e altro ancora).

Applicato al contesto TheFork, l’assistente è in grado di navigare nelle pagine dei ristoranti, verificare le disponibilità e finalizzare le prenotazioni, il tutto senza l’intervento dell’utente. Non solo, l’agente è anche in grado di applicare automaticamente le offerte speciali disponibili, assicurando che i clienti ottengano sempre il miglior prezzo.

Operator con l’integrazione a TheFork permette anche di ricevere consigli personalizzati, grazie alla sua capacità di analizzare le preferenze culinarie dell’utente, la posizione geografica e lo storico delle prenotazioni, proponendo suggerimenti su misura.

“Grazie a OpenAI, stiamo sfruttando il meglio dell’efficienza e della personalizzazione offerte dall’AI per capire e migliorare ogni aspetto dell’esperienza culinaria”, ha dichiarato Almir Ambeskovic, CEO di TheFork, che ha continuato:

L’AI ha già dimostrato un fattore strategico per migliorare l’esperienza offerta da TheFork, e questo è solo uno dei tanti passi avanti per realizzare la nostra visione innovativa, rendendo TheFork ancora più prezioso per i nostri utenti

La mossa di Thefork riflette le strategie di molte altre aziende del settore tech, che stanno cercando di integrare l’AI sempre più nei propri sistemi. L’uso di questo agente segna un passo nella trasformazione digitale del settore ristorativo, confermando la volontà di TheFork di consolidare la propria posizione di leader e pioniera nel mercato.

Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono nella sezione dedicata di macitynet.