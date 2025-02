LG porta i videogiochi Gaming Portal su più dispositivi

Pubblicità

LG ha annunciato una imminente e importante espansione del suo hub di gaming, LG Gaming Portal. Attualmente integrato nei televisori smart con webOS 23 e versioni successive, arriverà su altri dispositivi entro metà anno.

La piattaforma di giochi LG sarà presto disponibile anche su altri dispositivi LG, come smart monitor e TV lifestyle, incluso lo schermo touch personale LG StanbyME.

Si tratta di un passo importante per la società, perché semplifica l’accesso ai giochi, trasformando LG Gaming Portal in un vero centro di intrattenimento all-in-one, un po’ come l’hub di Samsung. La piattaforma di LG offrirà un’esperienza di gioco personalizzata, grazie alla presenza di giochi AAA, titoli nativi per webOS e applicazioni di cloud gaming.

Tra le più importanti integrazioni di LG Gaming Portal per il 2025 c’è il supporto al cloud gaming di Microsoft, Xbox Cloud, che si unirà ai servizi già disponibili, come Amazon Luna, Boosteroid, Blacknut e NVIDIA GeForce Now.

L’hub sarà accessibile dalla schermata iniziale di webOS e propone una interfaccia intuitiva che permette agli utenti di navigare facilmente tra le varie opzioni di gioco. È possibile esplorare una selezione di app, che include servizi di cloud gaming, giochi per webOS, titoli recentemente giocati, la top 10 dei giochi di tendenza e le scelte editoriali.

Tra le altre, è presente un tab “My Page”, che consente di monitorare i progressi, ottenere badge e consultare un riepilogo dettagliato del proprio livello all’interno del portal, mentre il menu “My Games” permette di creare una libreria personalizzata con i titoli preferiti.

Per migliorare l’esperienza di gioco, i TV LG sui quali è presente l’hub di gioco, supportano la risoluzione 4K a 120Hz con VRR, garantendo un gameplay fluido e senza tearing, supportato anche dalle certificazioni NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium.

Inoltre, i nuovi LG OLED evo sono i primi al mondo a offrire una frequenza di aggiornamento di 4K a 165Hz con VRR e a possedere la certificazione ClearMR 10000 di VESA.

Gli articoli sui servizi di streaming per musica, film e serie TV, videogiochi sono nella sezione dedicata di macitynet.