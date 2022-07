TikTok attiva la possibilità di sottotitoli automatici

TikTok attiva la possibilità di avere sottotitoli automatici sui video, anche se l’autore del video non li ha abilitati.

Il nuovo aggiornamento supporta così una gradita novità per tutti. L’ultima novità fa parte di una serie di aggiornamenti che la piattaforma sta adottando. In questo modo TikTok ha aggiunto sottotitoli generati automaticamente che l’utente potrà attivare per qualsiasi video, un po’ come avviene su YouTube. Questo aiuterà nel caso in cui si abbiano problemi di udito, o semplicemente per poter guardare video stranieri, senza perdersi nemmeno una parola di quel che il creatore dice. Ancora, potrebbe essere utile per comprendere video nel caso in cui sia stato registrato in un ambiente rumoroso.

Il social network ha anche aggiunto traduzioni per didascalie e adesivi di testo. E nel caso in cui non si è sicuri di quel che accade, sono disponibili anche descrizioni video. Il supporto linguistico iniziale include inglese, tedesco, indonesiano, italiano, coreano, mandarino, portoghese, spagnolo e turco.

Le aggiunte, come ricorda anche Engadget, sono certamente un grosso passo in avanti per tutti quegli utenti con problemi audiovisivi, che adesso potranno comunque godere del contenuto offerto. In una certa misura, potenziano anche le comunità per le persone con disabilità: i creatori potranno adesso realizzare clip sapendo che più persone capiranno cosa viene detto.

