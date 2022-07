Prime Day, mini compressore Amazon scontato a 26,98 €

Pronti ad accendere la vostra moto o la vostra auto per le vacanze? Prima date un’occhiata alle batterie (e se necessario date loro uno spunto con gli starter NOCO) e poi gonfiate le gomme con questo compressore Amazon Basic che per il Prime Day trovate in sconto a 26,68 € (invece che 38 €).

L’accessorio di cui parliamo è, appunto, a marchio Amazon Basic un brand che è sinonimo di garanzia di qualità a poco prezzo. Non è alimentato a batteria come il popolarissimo Xiaomi ma si collega alla presa accendisigari dell’auto, l’ideale per gonfiare le gomme in emergenza. Grazie al fatto che viene sfruttata una sorgente di energia elettrica di buona potenza si possono fornire agli pneumatici 0,022 metri cubi al minuto di flusso libero a 0 bar e arriva ad una pressione massima nominale di 10,34 bar

Il tubo dell’aria da 60 cm arriva facilmente a tutti gli pneumatici, la pressione si verifica mediante un manometro digitale che offre anche il monitoraggio della pressione in uscita con stop automatico ai valori predeterminati.

Può essere usato per aggiungere aria ai palloni da basket, materassi e altro ancora. Include l’ago di gonfiaggio a sfera, 2 punte di gonfiaggio in gomma e una borsa per il trasporto. Nel caso si volesse gonfiare pneumatici di biciclette da corsa, da passeggio, mountain bike o altri tipi di accessori che non sono compatibili con gli adattatori inclusi, vi consigliamo da dare un’occhiata a questo set.

Questo convertitore vi servirà, invece, per collegare il piccolo compressore Amazon alla presa di corrente a 220V senza ricorrere alla presa accendisigari dell’auto.

