Con l’ultimo aggiornamento il feed Facebook si concentra sui consigli

C’è una crescente pressione su Meta affinché mostri più contenuti in ordine cronologico e l’azienda sta rispondendo, anche se non proprio nel modo in cui ci si potrebbe aspettare. Facebook, infatti, ha lanciato schede Home e Feed che offrono un maggiore controllo dando al social network maggiori opportunità di focalizzassi sulle raccomandazioni.

La scheda Feed mostra i post di amici, gruppi e Pagine in una timeline lineare, ma la scheda Home utilizza il motore di scoperta di Facebook per consigliare post, reels e altri contenuti, anche da persone che non seguiamo.

Le schede appariranno nella barra delle scorciatoie delle app Android e iOS di Facebook a partire da oggi e dovrebbero essere distribuite in tutto il mondo entro questa settimana. La scheda Home si aprirà per impostazione predefinita, ma è possibile aggiungere la scheda Feed alla barra delle scorciatoie per assicurarsi che sia sempre disponibile.

Il gigante dei social media ha precedentemente fatto concessioni agli utenti che preferiscono avere semplicemente una visione cronologica. Nel marzo dello scorso anno, ha dato agli utenti un rapido accesso a un’impostazione “Più recente” per News Feed.

Come ha osservato The Verge, tuttavia, questo sembra essere uno sforzo per competere con l’approccio ai video basato sulle raccomandazioni di TikTok senza perdere la solita attenzione su amici e pagine. Meta ha perso quotidianamente utenti di Facebook per la prima volta nel terzo trimestre del 2021 e ha faticato a tornare alla sua crescita precedentemente. In teoria, questo spostamento verso le raccomandazioni farà tornare gli utenti senza alienare coloro che vogliono solo interagire con i loro amici.