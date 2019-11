TikTok prepara un servizio di streaming musicale alternativo a Apple Music e Spotify

ByteDance, la società madre che ha sviluppato TikTok, il social network che mostra brevi video ed è popolarissimo tra gli adolescenti, sta preparando un servizio di musica in streaming ed è pronta a sfidare Spotify e Apple Music in Asia.

La startup di Pechino sarebbe pronta ad annunciare un’app il cui nome non è ancora noto e destinata a mercati emergenti che includono: India, Indonesia e Brasile, con un costo che è inferiore ai 10$ richiesti dalle aziende rivali.

ByteDance è in trattativa con etichette discografiche quali Universal Music, Sony Music e Warner Music per ottenere accordi di licenza globali.

La casa madre – riferisce il sito PatentlyAppe – sta rapidamente espandendo il suo raggio di azione in nuovi settori, arruolando nuovo personale con posizioni nell’ambito dei videogiochi e anche per un suo smartphone da poco prodotto (dispositivo che vanta quadrupla fotocamera posteriore con un sensore da 48 megapixel che sfrutta il pixel binning per accorpare quattro pixel contigui in uno). All’inizio di quest’anno, ha anche annunciato la creazione di un nuovo motore di ricerca e un nuovo servizio social di video-messaging.

TikTok ha anche testato con alcuni profili una nuova funzione dedicata allo shopping: nei loro contenuti gli utenti possono inserire collegamenti che rimanda alla possibilità di fare acquisti a siti esterni. “Stiamo sperimentando nuovi modi per migliorare l’esperienza dei nostri utenti. Vogliamo ispirare la creatività e aggiungere valore alla nostra comunità”, ha spiegato al TechCrunch un portavoce di ByteDance.