Con Amazon Fire TV l’app di Netflix si controlla con la voce

A partire da oggi gli utenti italiani di Fire TV possono utilizzare i controlli vocali di Alexa per interagire con l’app di Netflix su Fire TV Stick. Sulle pagine di Macitynet trovate numerosi articoli dedicati alla compatta ed economica chievetta TV di Amazon, a partire dalla recensione di Amazon Fire TV Stick, fino ad arrivare alla recensione del nuovo modello Fire TV Stick 4K.

Attraverso il telecomando vocale Alexa incluso con Fire TV Stick, oppure un dispositivo Echo associato per il controllo vocale da remoto, i clienti di Fire TV in Italia, possono ora gestire le ricerche e riprodurre i propri programmi e film preferiti all’interno della app di Netflix utilizzando solo la propria voce. Così per gli utenti italiani di Fire TV effettuare ricerche e scegliere i propri momenti preferiti di ogni programma all’interno dell’app di Netflix è da oggi ancora più comodo e facile. Ecco alcune cose da provare:

Ricerca

Cerca “La Casa di Carta” su Netflix

Trova “Stranger Things” su Netflix

Riproduzione

Metti “La Casa di Carta” su Netflix

Fai partire “Stranger Things” su Netflix

Guarda “Stranger Things” su Netflix

Riproduci “La Casa di Carta” su Netflix

Manda indietro di dieci minuti

Ricordiamo che la versatile chiavetta Fire TV può trasmettere audio in wireless a una coppia di altoparlanti Echo di ultima generazione ottenendo così una riproduzione audio e sonora stereo e più potente: ne abbiamo parlato qui. Sul dispositivo TV di Amazon è anche disponibile l’app Apple TV per vedere anche Apple TV+, il nuovo servizio di televisione in streaming di Cupertino.

Prezzi al pubblico di tutte le combinazioni

Fire TV Stick 4K

Si acquista da questa pagina di Amazon a 59,99€. Fire TV Stick 4K include il telecomando vocale Alexa.

Fire TV Stick (full HD – 1080p)

Si acquista da questa pagina di Amazon a di 39,99€. Fire TV Stick include il telecomando vocale Alexa.

Telecomando vocale Alexa

Con comandi per accensione/spegnimento, regolazione del volume e controllo dei dispositivi. Si acquista da questa pagina di Amazon a 29,99€. Il telecomando singolo può essere abbinato a Fire TV Basic Edition (il modello base già in vendita dal 2017 e che abbiamo recensito su macitynet.it) per regolare l’accensione e il volume su TV, soundbar e apparecchiature AV compatibili.

Per avere audio stereo potente e di qualità ora il miglior dispositivo Amazon disponibile è il nuovo e versatile Echo Studio che abbiamo recensito in questo articolo. Per chi volesse abbinare un Amazon Echo per i comandi vocali “esterni” in questi giorni ci sono una serie di interessanti offerte anche su dispositivi singoli e kit.