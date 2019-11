Google Stadia ci ripensa: i titoli al lancio non saranno soltanto 12

Solo pochi giorni fa l’annuncio di Google relativo alla line up di titoli per Google Stadia. Un po’ pochi: soltanto 12. Il colosso deve averci ripensato, o magari deve aver letto i commenti non troppo positivi dell’utenza. E così, Big G aggiunge altri 10 giochi che saranno disponibili al lancio di Google Stadia, previsto per domani. La lista in calce riporta tutti i titoli giocabili al lancio, con quelli in grassetto che rappresentano le ultime aggiunte.

La scaletta di lancio rivelata solo pochi giorni fa aveva deluso le aspettative di molti giocatori. L’hype inizialmente creato era stato fortemente deluso dalla line up annunciata, sebbene tra i titoli disponibili e annunciati non mancassero alcuni nomi importanti.

Fortunatamente, in queste ore il colosso di Mountain View ha aggiunto altri 10 giochi per il servizio, come rivelato da Geoff Keighley di The Game Awards.

Di seguito l’elenco completo dei giochi disponibili nel giorno del lancio di Google Stadia, con le nuove aggiunte in grassetto:

Assassin’s Creed Odyssey

Destiny 2 (Stadia Pro)

Gylt (esclusiva)

Just Dance 2020

Kine

Mortal Kombat 11

Red Dead Redemption 2

Samurai Shodown (Stadia Pro)

thumper

Tomb Raider Definitive Edition

Rise of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition

Farming Simulator 2019

Attack on Titan 2: Final Battle

Football Manager 2020

Final Fantasy XV

GRID

Metro Exodus

NBA 2K20

RAGE 2

Trials Rising

Wolfenstein: YoungBlood

Con Samurai Shodown aggiunto come titolo fruibile soltanto dagli utenti di Google Stadia Pro sarà curioso capire come un gioco di combattimento, che necessità di input rapidi e veloci risulti giocabile su un servizio streaming: peraltro, questo titolo non è ancora disponibile su PC.

Ad ogni modo, con le nuove aggiunte, il totale di giochi disponibili al lancio è di 22, che di certo migliora la line up precedentemente annunciata, anche se certamente non fa gridare al miracolo.

Se volete saperne di più su Google Stadia il link di riferimento è il seguente. Ricordiamo che il servizio sarà disponibile da novembre In Italia, Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Spagna, Olanda, Belgio, Danimarca, Svezia, Norvegia e Finlandia. Il sito per i preordini è già online e include una sezione con un test per verificare le prestazioni del proprio collegamento a internet, per conoscere prima di abbonarsi a quale risoluzione sarà possibile giocare.