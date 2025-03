Offerte di Primavera, sconto su Eufy E20 il tre in uno che pulisce tutta la casa

Pubblicità Nel panorama degli elettrodomestici per la pulizia, spesso è difficile trovare differenze tra un prodotto e l’altro e altrettanto spesso si è costretti a comprare differenti dispositivi per differenti utilizzi. Non è questo il caso del nuovo Eufy E20 che viene venduto su Amazon ad un prezzo scontato, 449 euro, in occasione delle offerte di Primavera. Eufy E20 è un prodotto combinato, diverso da tutto il resto: unisce le funzionalità di un robot aspirapolvere a quelle di una scopa elettrica e un aspirabriciole, un vero e proprio apparecchio modulare, una soluzione completa per le esigenze domestiche. L’unità principale dell’Eufy E20 può trasformarsi facilmente da robot aspirapolvere autonomo a scopa elettrica o aspirabriciole, adattandosi alle diverse necessità di pulizia e integrandosi uno nell’altro. L’aspetto di maggior interesse è che l’elemento che fa da scopa elettrica si ricarica inserendosi nel supporto per il robot, riducendo l’ingombro e le complicazioni dall’avere due dispositivi distinti. In modalità robot, l’E20 offre una potenza di aspirazione fino a 8.000 Pa, garantendo una pulizia efficace su diverse superfici. Quando trasformato in scopa elettrica o aspirabriciole, la potenza aumenta fino a 30.000 Pa, permettendo di affrontare anche lo sporco più ostinato. Dotato di un sistema di navigazione laser avanzato, l’Eufy E20 è in grado di mappare l’ambiente domestico, evitando ostacoli e ottimizzando i percorsi di pulizia. La batteria assicura un’autonomia fino a 180 minuti in modalità robot, mentre la funzione di ricarica rapida permette di riportare l’apparecchio al pieno delle sue capacità in circa 2,5 ore. La base di svuotamento automatico, può contenere fino a 75 giorni di detriti, riducendo la necessità di manutenzione frequente e migliorando l’esperienza d’uso complessiva. Scopa elettrica e robot svolgono quindi compiti diversi e possono essere usati insieme, costituendo una “combo” per la pulizia che non è disponibile da nessun altro produttore. Eufy E20 costa 549€, ma Amazon lo sconta a 449 € in occasione delle offerte di primavera.

