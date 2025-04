TikTok spedisce in Cina i dati degli utenti UE, multa in arrivo

Pubblicità

TikTok potrebbe presto dover fare i conti con una nuova accusa e una pesante sanzione superiore a 500 milioni di euro. Questa volta la società finisce sul banco degli imputati per aver trasferito dati personali degli europei in Cina.

A riferirlo è Bloomberg, secondo cui la Commissione irlandese per la protezione dei dati, che regola le operazioni in UE del proprietario di TikTok, ByteDance, potrebbe emettere la multa già entro la fine di aprile.

La sanzione deriva da un’inchiesta durata quattro anni sulle pratiche di gestione dei dati di TikTok. Le indagini hanno concluso che ByteDance ha violato il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) trasferendo dati privati degli utenti europei in Cina, sistema particolarmente controverso, dato il noto sistema di sorveglianza tecnologicamente avanzata presente nel paese.

Helen Dixon, ex Commissario irlandese per la protezione dei dati, ha dichiarato nel marzo 2021, all’inizio dell’inchiesta, che TikTok aveva precisato che i dati UE vengono trasferiti negli Stati Uniti e non in Cina, anche se all’epoca già esisteva la possibilità che ingegneri per la manutenzione e l’intelligenza artificiale in Cina potessero comunque accedervi.

L‘Irlanda svolge un ruolo cruciale, poiché, secondo il GDPR, il Paese in cui sono localizzate le operazioni europee di un’azienda è responsabile di garantire il rispetto delle norme e l’applicazione delle sanzioni. La sede europea di ByteDance si trova proprio a Dublino.

Bloomberg ha evidenziato che sia la data della decisione che l’importo definitivo della multa non sono ancora stabiliti e potrebbero subire variazioni.

C’è di peggio

Nel frattempo, questa non è nemmeno la questione più grave per ByteDance in questa settimana. Il destino delle operazioni di TikTok negli Stati Uniti è incerto, in attesa della scadenza del 5 aprile, data entro la quale l’azienda dovrà trovare un acquirente o rischiare il ban nel Paese.

Tra le soluzioni possibili figurano la cessione a un compratore – con Amazon già interessata – o la conversione delle partecipazioni degli investitori statunitensi in una nuova società globale indipendente, oppure un’ulteriore proroga della scadenza.