Con i piani TIM Apple Music costa meno

Apple e TIM collaborano per una serie di offerte sui piani di abbonamento per smartphone e solo dati dell’operatore che includono nel prezzo l’abbonamento ad Apple Music, promozioni che permettono di spuntare un prezzo di ingresso particolarmente contenuto, salvo poi aumentare il costo mensile a partire dal quarto mese in poi.

Il piano con la promozione più conveniente è TIM Giga & Music che include traffico internet con giga illimitati e Apple Music, il tutto gratis per i primi tre mesi, mentre costa solamente 9,99 euro al mese dal quarto mese n poi.

Tenendo presente che l’abbonamento ad Apple Music da solo proposto da Apple costa 10,99 euro al mese, l’utente sottoscrivendo questo piano dati risparmia un euro al mese, 12€ l’anno.

In aggiunta l’utente dispone di una SIM per la connettività dati senza limiti di giga, comoda da usare in un tablet, oppure con modem router 5G per eliminare abbonamento e connessione via cavo nell’abitazione o in una seconda casa.

Apple Music è inclusa anche nel piano TIM Young & Music riservato a chi non ha ancora compito 30 anni. Questo abbonamento include 250 giga di traffico dati con tecnologia 5G, minuti illimitati di chiamate e 200 SMS al prezzo di 9,99€ al mese per i primi tre mesi che diventano 16,99€ al mese dal quarto mese in poi.

Anche qui togliendo i 10,99€ di Apple Music, l’utente paga 6 euro al mese per un abbonamento smartphone decisamente ricco. Salendo di prezzo troviamo infine l’abbonamento Tim Mobile e Music che include Apple Music, 150 giga di traffico dati in 5G e 200 SMS a 14,99€ per i primi tre mesi, che poi salgono a 21,99 euro al mese dal quarto mese e successivi. Naturalmente i piani prevedono un costo per l’acquisto della SIM: chi attiva una linea online portando il numero attuale potrà scegliere di ridere una eSIM.

L’accordo tra TIM e Apple non si limita ai piani per la connettività mobile, ma si estende anche al servizio di streaming Apple TV+. In questo caso gli abbonati di TimVision possono abbonarsi ad Apple TV+ con uno sconto del 30% valido per i primi sei mesi.

