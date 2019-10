Tim Cook a Firenze parla agli studenti di fake news, privacy e cambiamenti climatici

Il Ceo di Apple, Tim Cook, come preannunciato, è stato l’ospite con cui il fondatore del progetto Osservatorio Permanente Giovani-Editori Andrea Ceccherini ha inaugurato la ventesima edizione del progetto di media literacy “Il Quotidiano in Classe”.

Dopo due anni dalla sua prima partecipazione, e dopo Laurene Powell, l’erede di Steve Jobs è tornato in Italia per incontrare i giovani dell’Osservatorio Permanente Giovani-Editori, organizzazione cjhe si occupa di progetti di educazione ai media e di alfabetizzazione economico finanziaria.

“Internet ha portato tante cose positive, ma le fake news sono una delle negatività”: ha riferito il CEO di Apple all’appuntamemto toscano. “Tutti noi amanti della democrazia e della libertà dobbiamo pensare che separare il falso dal vero sia la base della libertà”. Ha detto anche che “Il giornalismo di qualità è alla base di ogni democrazia e una stampa aperta e libera è fondamentale”.

Ecco l'arrivo degli studenti! Tra poco comincerà un nuovo incontro tra il CEO di Apple Tim Cook e gli studenti del progetto "Il Quotidiano in Classe"!

in un diverso passaggio del intervento, l’a.d. di Apple ha detto di essere preoccupato da “governi e società che ‘sorvegliano’ i cittadini perchè questo induce a cambiare i comportamenti”. “Credo che se ciascuno di noi inizia a pensare che tutto quello che facciamo è sorvegliato e tutte le ricerche e quello che pensiamo sono note, col tempo cambieremo il nostro comportamento. Non perchè ci sia qualcosa di sbagliato ma perchè con meno a tempo a disposizione, esploriamo di meno, anche a causa di alcuni governo e aziende che sorvegliano alcuni cittadinì. Cook ha ribadiato cher Apple non tratta gli utenti “come un prodotto”; “non venderemo i vostri dati”, spiegando che “dare a terser parti i vostri dati è sbagliato. In Apple non vi tratteremo mai come prodotti ma come clienti con dignità e rispetto’.

Siate la migliore versione di voi stessi, non cercate di essere qualcun altro: il consiglio di Tim Cook ai ragazzi in platea

A Coook non piacciono le aziende che mirano a coniare valuta, qualcosa che – a suo modo di vedere dovbrebbe essere “prerogativa esclusivamente degli Stati, dei governi eletti democraticamente”.

Immancabile il riferimento ai cambiamenti climatici. Il CEO di Apple ha evidenziato che la Mela utilizza al 10’0% energie rinnovabili. H ariferito anche del sostegno ai diritti umani; “Non lo facciamo perché è previsto da normative ma perché è un imperativo morale”. “Siamo anche fautori dell’immigrazione perché i Paesi benestanti devono accettare migranti che fuggono da situazioni difficili e vorrei che giovani e bimbi, i cosiddetti dreamer, rimanessero negli Usa per studiare: l’istruzione porta uguaglianza, un trampolino per fare in modo che tutti possano avere pari opportunità”.

Per quanto riguarda la partnership con l’Osservatorio permanente Giovani-Editori, Cook ha evidenziato l’importanza di “sviluppare il pensiero critico”, un compito secondo l’a.d. di Apple svolto bene dall’Osservatorio con il quale “è stato un piacere collaborare”.

L’ultimo consiglio ai giovani: “Gli smartphone devono avvicinarvi a chi è lontano, non allontanarvi a chi è vicino. Se passate più tempo a guardare i vostri smartphone invece degli occhi della gente, sbagliate. Facciamo prodotti per aiutarvi e non per sprecare tempo”.