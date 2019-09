Tim Cook è in Germania, visita gli sviluppatori e brinda all’Oktoberfest

Nei suoi otto anni nel ruolo di amministratore delegato di Apple Tim Cook ha viaggiato in tutto il mondo, visitando ripetutamente diverse nazioni, Italia inclusa: nelle scorse ore Tim Cook è arrivato in Germania per visitare un celebre sviluppatore di app, un team di Apple tedesco e anche per festeggiare brindando per l’inizio del festival della birra Oktoberfest di Monaco di Baviera.

Il primo appuntamento di Tim Cook in Germania è avvenuto negli uffici di Algoriddim, sviluppatore della nota e apprezzata app che trasforma iPad in una console per mix e DJ set. In una foto pubblicata sul canale ufficiale del dirigente su Twitter è possibile ammirare Tim Cook in Germania in tenuta da DJ con le immancabili cuffie Beats intorno al collo. A fianco di Cook, Karim Morsy di Algoriddim, ex dipendente Apple che spiega al Ceo di Cupertino alcune funzioni dell’app che rende mix e sessioni musicali facili per chiunque.

Grazie a un secondo post pubblicato da Tim Cook in Germania apprendiamo della visita presso un team di Apple di Monaco di Baviera, responsabile del design dei chip per l’alimentazione e per il miglioramento dell’autonomia dei dispositivi di Cupertino. L’amministratore delegato di Apple ringrazia «I team qui in Monaco per la loro eccellente ingegneria e per l’attenzione ai dettagli».

Infine nell’ultimo post, in realtà il primo in ordine di tempo, Tim Cook è ritratto con diverse persone mentre brinda per l’inizio del folcloristico Octoberfest, il festival della birra celebre in tutto il mondo.

Durante il suo tour tedesco, il Ceo è stato anche intervistato dalla rivista Bild nella quale Cook ha dichiarato che le vendite di iPhone 11 sono sostenute e che la multinazionale ha intenzione di espandere in altre nazioni la disponibilità della carta di credito Apple Card, Germania inclusa, ma che servirà tempo a causa di leggi e regolamenti diversi in tutto il mondo.

Spesso per ottimizzare tempi e appuntamenti, i viaggi in Europa e altrove di Tim Cook prevedono numerose tappe: non solo per visite presso gli sviluppatori di App Store e rare puntate in eventi mondani, ma anche per incontri molto più formali con politici locali, rappresentati delle istituzioni dell’Unione europea, in viaggi che prevedono più tappe in diverse città anche nei paesi vicini.

L’arrivo di Tim Cook è atteso anche in Italia, più precisamente a Firenze dove il 3 ottobre il dirigente inagurerà le celebrazioni per i 20 anni del quotidiano Osservatorio in Classe, il progetto Di Andrea Ceccherini che porta i quotidiani in classe, oltre all’utilizzo dei dispositivi digitali, per confrontare notizie e imparare a distinguerle da bufale e fake news che circolano in rete.

Il ritorno di Cook, che si confronterà direttamente con gli studenti e risponderà liberamente alle loro domande, è atteso a due anni di distanza dalla sua apparizione sempre a Firenze sullo stesso palco di due anni fa, evento a cui Macitynet era presente e di cui potete leggere i reportage in questo articolo e anche qui.