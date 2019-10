Le migliori app per fotografare con iPhone su iOS 13

Se avete comprato uno dei nuovi iPhone 11/Pro/Max o avete aggiornato quello che avevate già ad iOS 13 e volete beneficiare delle ultime tecnologie dal punto di vista fotografico allora sappiate che ci sono già sei applicazioni che potete usare subito.

Senza dilungarci oltre ve le elenchiamo di seguito senza seguire un ordine ben preciso, visto che per diversità di funzioni offerte e campi d’uso sarebbe impossibile designare “la migliore” in assoluto.

Completamente ottimizzata per iPhone 11/Pro/Max, quest’applicazione mette a disposizione diverse modalità di scatto, dall’istantanea classica allo scatto con otturatore lento, alla modalità ritratto e Foto 3D (per iPhone 7 Plus e successivi).

Con quest’app si possono scattare anche foto a raffica e con sistema di stabilizzazione per eliminare il mosso causato dai tremolii delle proprie mani, registrare autoscatti ma anche video (fino a risoluzione 4K) anche in slow motion e time-lapse.

Tra le funzioni a disposizione c’è la possibilità di regolare manualmente la messa a fuoco, l’esposizione, la velocità di scatto, ISO, bilanciamento del bianco e rapporto di aspetto. Può scattare anche in TIFF senza perdita di dati.

Per quanto riguarda i video offre invece la funzione di messa in pausa e riavvio per filmare in un’unica traccia, permette di regolare la risoluzione, gli fps, attivare/disattivare la stabilizzazione in tempo reale e mette a disposizione un indicatore per lo spazio su disco rimanente durante la ripresa.

Tra le altre funzioni utili c’è lo zoom digitale 6x, il misuratore di livello audio, geotagging, griglie di allineamento, vari timbri applicabili (per data, ora, luogo, copyright, ecc) e regolazione del flash.

ProCam 7 include inoltre diversi strumenti per la post-produzione: sono infatti presenti 60 filtri e diverse opzioni per applicare modifiche non distruttive, 17 lenti da sovrapporre agli scatti, 19 strumenti di regolazione (tra ritagli e ridimensionamenti) e consente di controllare il volume della traccia video applicando eventualmente un brano musicale in sottofondo.

Pensata dai creatori di Halide, Spectre usa l’intelligenza artificiale per aiutare a scattare foto a lunga esposizione. E’ inoltre in grado di eliminare le folle, trasformare le strade di città in scie di luce, far sembrare le cascate come se fossero uscite da un quadro e molto altro.

Fino a oggi, sarebbe stato difficile scattare foto a lunga esposizione con la fotocamera di un cellulare, ma Spectre si occupa di ogni cosa, dal tenere la fotocamera ferma al regolare la quantità di luce necessaria.

L’otturatore computazionale intelligente di Spectre effettua centinaia di scatti nell’arco di più secondi e li salva in una foto live. Questo permette poi di scegliere una foto come cornice e successivamente applicare effetti live, offrendo persino la possibilità di usare l’esposizione lunga come uno sfondo live.

Dal rilevamento delle ambientazioni con apprendimento automatico alla stabilizzazione dell’immagine con visione su base computazionale, la tecnologia integrata nell’app consente di ottenere le migliori immagini possibili. Spectre utilizza un’ampia gamma di colori DCI-P3 e l’accelerazione grafica Metal combinata all’apprendimento automatico e al CoreML ed è in grado di rilevare la presenza di un treppiede.

Quest’applicazione è dedicata agli appassionati di fotografia analogica e che pertanto desiderano replicare stili ed effetti godendo però di tutti i vantaggi offerti dal digitale e nello specifico dall’iPhone con iOS 13 sempre in tasca.

Include diverse modalità di scatto tra cui la ClassicMode che offre scatti in stile old-school con la possibilità di scegliere l’obiettivo, il flash e il rullino per ogni immagine che si andrà a realizzare. C’è poi la ProMode che mette a disposizione tutti gli strumenti utili per il controllo manuale dello scatto, dalla messa a fuoco, al bilanciamento del bianco, all’esposizione, alla velocità dell’otturatore, all’ISO e al rapporto di aspetto.

Hipstamatic offre inoltre la Darkroom Suite attraverso la quale è possibile effettuare tutte le modifiche che si desidera sfruttando più di 20 strumenti di regolazione professionale e 12 preset caratteristici. Filtri aggiuntivi si possono acquistare attraverso il Negozio HipstaMart integrato mentre con il PrintLab è possibile ricevere la stampa fisica degli scatti realizzati o elaborati con l’app.

Quest’app è realizzata dal connazionale Fulvio Scichilone. Ve ne abbiamo parlato abbondantemente al lancio, nel 2014, ma da quella prima versione – da cui ne sono seguite tante, tante altre – sono cambiate talmente tante cose che sarebbe inutile segnalarvi la nostra vecchia recensione: è tutto diverso.

Innanzitutto l’app è disponibile in versione universale per iPhone, iPad, Apple Watch e iMessage ed offre controlli manuali, un editor avanzato e 160 filtri professionali ed è progettata per poter essere usata dai neofiti ma anche dai più esperti grazie alle 3 modalità integrate.

C’è infatti l’Auto Mode per acquisire foto e video perfetti senza toccare nulla, c’è poi la Manual Mode con la quale è possibile modificare tempi di scatto, ISO, focus, WB e molto altro. Infine è presente la P Mode che permette di scattare e registrare scegliendo l’esposizione desiderata in pochi click.

Reflex Camera permette di scattare anche nel formato RAW ed è dotata della modalità Ritratto PRO che aggiunge la funzione di “Diaframma Digitale”, consentendo cioè di fotografare regolando in diretta l’intensità della sfocatura e la profondità della messa a fuoco per ottenere l’effetto bokeh.

L’app permette inoltre di mettere a fuoco i soggetti sfruttando il Focus “Macro” per cogliere i dettagli più piccoli o il Focus “Infinito” per definire perfettamente i soggetti più lontani. Con l’Auto Focus Continuo è inoltre possibile tenere premuto un punto dell’inquadratura per tracciare il soggetto scelto e mantenere la messa a fuoco su di esso, mentre con la funzione di Face Tracking è possibile riconoscere e regolare automaticamente la luminosità dei volti.

Reflex Camera usa inoltre la realtà aumentata per studiare la scena di scatto attraverso delle griglie 3D e lo studio di espressioni facciali tramite Face AR ed è compatibile con le Scorciatoie Siri.

Quest’app, aggiornata ad iOS 13 come le altre, permette di acquisire immagini in RAW (o TIFF) anche nella modalità di scatto a raffica ed è compatibile con le scorciatoie di Siri. Offre diversi preset che possono essere eventualmente personalizzati ed è molto comoda anche nei video in quanto permette di selezionare il profilo colore, il bitrate e il framerate mostrando anche l’indicatore di livello dell’audio in registrazione.

Offre chiaramente tutti i controlli manuali per l’acquisizione delle foto e propone un’interfaccia utente leggera e facile da usare. Tra le funzioni più particolari segnaliamo la presenza di un sistema di correzione delle distorsioni scattate con gli obiettivi Fisheye, la modalità di scatto a lunga esposizione, il Motion Blur, il focus peaking per riconoscere a colpo d’occhio (in verde) le aree a fuoco e le strisce zebrate per notare subito quelle sovra o sotto-esposte.

Moment Pro Camera usa il 3D Touch per simulare il doppio livello di pressione nel pulsante di scatto delle fotocamere (a metà per mettere a fuoco, a fine corsa per scattare) e si può controllare anche da Apple Watch.

Tra le ultime novità di quest’applicazione ci sono i comandi rapidi di Siri, la compatibilità ad iOS 13 e la modalità scura per l’interfaccia. Ma Camera+ 2 è molto di più e lo dimostrano gli oltre 14 milioni di copie vendute dell’app fin dalla sua prima versione, che risale a più di otto anni fa.

Controlli manuali, scatto in RAW e possibilità di modificare la profondità di campo sono solo alcune delle opzioni a disposizione di chi acquista o aggiorna Camera+ 2, capace di individuare i sorrisi e scattare automaticamente una fotografia con la modalità Sorriso e di rimuovere ogni mosso e tremolio con il sistema di stabilizzazione incorporato. Non mancano le modalità di scatto a lunga esposizione, sequenza e timer.