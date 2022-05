Tim Cook è il secondo CEO più pagato nel 2021

Il Ceo di Apple Tim Cook è stato il secondo amministratore delegato più pagato nel 2021: lo rileva Fortune, che stila annualmente la classifica dei CEO più pagati, prendendo in esame tutte le società più grandi esistenti al mondo. Un secondo posto non di poco conto, visto che si parla di 770,5 milioni di dollari in un solo anno che non derivano da uno stipendio di base, ma come parte di una concessione decennale di azioni che ha un valore complessivo di 1,7 miliardi di dollari.

Cook infatti ottiene un compenso annuale tipico per un CEO, insieme ad altri vantaggi: ad esempio soltanto nello scorso anno ha ricevuto 82 milioni di dollari in più in azioni e circa 630mila dollari per coprire i costi di sicurezza personale e altri 712mila per l’uso di jet privati. E a marzo ha aggiunto al suo portafoglio altri 99 milioni di dollari attraverso un pacchetto compensativo proposto dalla società e per cui gli investitori hanno dato il proprio consenso.

Fortune sostiene che i guadagni di Cook per il 2021 sono giustificabili per via delle prestazioni del mercato azionario di Apple, che dovrebbe riuscire a raggiungere i 95 miliardi di dollari di profitti entro la fine dell’anno. Per questi calcoli si è tenuto conto sia dello stipendio che dei bonus, insieme ad altri compensi ricevuti durante l’anno.

Cook come dicevamo occupa il secondo posto della classifica dei CEO più pagati del 2021: dopo di lui c’è l’amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang, con 561 milioni di dollari, mentre Reed Hastings di Netflix ha incassato 453,5 milioni di dollari. Sono loro tre che si sono effettivamente contesi queste posizioni, perché tra la seconda e la prima c’è un abisso: sono infatti 23,5 i miliardi di compenso che Elon Musk, CEO di Tesla e SpaceX, ha incassato per l’anno 2021.

Dal rapporto di Fortune emerge anche un altro dato interessante: pare che il compenso totale medio dei 280 amministratori delegati presi in esame si aggiri intorno ai 15,9 milioni di dollari, una cifra che sarebbe aumentata del 30% rispetto allo scorso anno.