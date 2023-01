Il 10 marzo la riunione annuale degli azionisti Apple

La riunione annuale degli azionisti Apple si svolgerà il 10 marzo. E quanto emerge da documentazione presentata dalla Casa di Cupertino alla SEC (l’ente statunitense preposto alla vigilanza della borsa valori).

L’assemblea in questione ha lo scopo di far incontrare membri del consiglio di amministrazione e azionisti, permettendo di analizzare l’andamento dell’azienda, discutere di strategie future, ricevere spiegazioni su eventuali risultati deludenti e suggerire eventualmente cambi di rotta per il futuro.

Gli azionisti che desiderano partecipare, votare e fare domande, devono prima visitare un sito dedicato in base alle regole di accesso e notifica del “US Security and Exchange Commission”.

Tra gli oggetti di deliberazioni dell’incontro che si svolgerà a marzo, ci sono: la rielezione del Consiglio di Amministrazione, la ratifica dell’istituto Ernst & Young LLP come revisore contabile, l’approvazione delle remunerazioni dei dirigenti con la possibilità di esprimere un voto vincolante sulle remunerazioni, e la votazione di proposte degli azionisti.

Questo genere di incontri non è solitamente interessante per il pubblico in generale perché i dirigenti tendono a rispondere in modo vago, senza fornire indicazioni su prodotti futuri; in passato dall’assemblea generale degli azionisti sono ad ogni modo di tanto in tanto emerse dettagli curiosi e importanti, che ovviamente indicheremo se dovesse emergere qualcosa di interessante.