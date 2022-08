Tim Cook, Jony Ive e Laurene Powell Jobs parleranno di Steve Jobs alla CodeCon 2022

Tre personalità legate a vario titolo ad Apple saranno intervistate alla CodeCon 2022; si tratta di Tim Cook, Jony Ive e Laurene Powell Jobs. La conferenza IT di Vox Media si terrà dal 6 all’8 settembre al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles. Il sito dell’evento promette che i grandi nomi del settore saranno interrogati su argomenti “che vanno dalla criptovaluta al cambiamento climatico”.

Il CEO di Apple, l’ex capo del design della Mela e la vedova del co-fondatore dell’azienda si incontreranno sul palco per una discussione che ruota intorno a Steve Jobs. La conduttrice della conferenza, Kara Swisher, ha riferito in un tweet che la conversazione verterà sull’influenza profonda di Jobs in tutto il settore. La data esatta della sessione non è stata ancora indicata.

All’evento parteciperanno anche Sundar Pichai – amministratore delegato di Google – e Frances Haugen, nota per avere deciso di far trapelare decine di migliaia di documenti interni di Facebook rivelati alla Securities and Exchange Commission (l’ente statunitense preposto alla vigilanza della borsa valori) e al Wall Street Journal nel 2021.

This will be my last session of Code after 20 years. I thought it critical to gauge the impact of the tech icon who was the very 1st interview: Steve Jobs. So, I am bringing together the trio who knew him best to discuss his lasting impact: @tim_cook @laurenepowell and Jony Ive. pic.twitter.com/XIN7Ww9G18

— Kara Swisher (@karaswisher) August 23, 2022