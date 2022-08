Su Amazon Music la colonna sonora della serie tv Gli anelli del potere

La musica della Terra di Mezzo di Prime Video è già disponibile su Amazon Music. La colonna sonora composta da Bear McCreary, che comprende “The Lord of the Rings: The Rings of Power Main Title”, il tema musicale principale composto da Howard Shore, è stata pubblicata il 19 agosto sulla piattaforma dedicata agli appassionati di musica di Amazon.

Un assaggio musicale, dunque, in anticipo di qualche settimana rispetto all’arrivo su Prime Video della serie tv dedicata al Signore degli Anelli, prevista e confermata per il 2 settembre 2022.

Dopo l’uscita di ogni episodio, Amazon Music pubblicherà un album a settimana connettente la colonna sonora integrale di ciascun episodio e altri bonus track.

La colonna sonora su Amazon Music

È disponibile in tutto il mondo su tutti i servizi streaming la colonna sonora di tutti gli episodi dell’attesissima serie Il Signore degli anelli:gli anelli del potere composta dal Premio Emmy Bear McCreary, che include anche il tema musicale principale “The Lord of the Rings: The Rings of Power,” composto dal Premio Oscar Howard Shore. I clienti Amazon Music avranno accesso anche a due tracce esclusive della colonna sonora: “Find the Light” e “The Promised King.”

Per ascoltare The Lord of the Rings: The Rings of Power (Season One: Amazon Original Series Soundtrack) basterà cliccare qui.

I CD e gli LP fisici si possono pre-ordinare qui e qui.

I compositori

Bear McCreary, noto per la sua impareggiabile maestria nel creare mondi attraverso la musica e per l’uso di approcci musicali innovativi nella televisione, nel cinema e nei videogiochi, guiderà gli spettatori attraverso i principali eventi della Seconda Era della Terra di Mezzo.

“Gli splendidi romanzi di J.R.R. Tolkien e i loro adattamenti cinematografici hanno avuto un profondo impatto sulla mia immaginazione per quasi tutta la mia vita” ha affermato McCreary. “Sono onorato di aver composto la musica che accompagnerà gli spettatori attraverso i principali eventi della Seconda Era della Terra di Mezzo”.

“Questa colonna sonora è un accompagnamento straordinario all’esplorazione della serie nella Seconda Era della Terra di Mezzo” ha aggiunto Bob Bowen, worldwide head of music for Amazon Studios. “A due settimane dal debutto della prima stagione, siamo entusiasti di offrire ai fan un’ulteriore anticipazione su questa serie epica.”

La serie tv arriverà il 2 settembre

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere di Prime Video porterà per la prima volta sugli schermi le leggende della Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Questo dramma epico si svolge migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, e porterà gli spettatori in un’era lontana in cui furono forgiati grandi poteri, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa al più esile dei fili, e uno dei più grandi cattivi usciti dalla penna di Tolkien minacciò di far sprofondare tutto il mondo nell’oscurità.

La serie in più stagioni sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in più di 240 Paesi e territori nel mondo in varie lingue a partire da venerdì 2 settembre, con nuovi episodi disponibili ogni settimana.

