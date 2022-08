Apple presenterà iPhone 14 e Apple Watch 8 il 7 settembre

Non solo viene anticipata a mercoledì 7 settembre la possibile data di presentazione dei prossimi modelli iPhone 14 e dei nuovi Apple Watch Series 8, incluso l’atteso primo modello Pro, ma viene anche indicata la possibile data di inizio commercializzazione per venerdì 16 settembre.

Entrambe le previsioni sono attendibili perché sono riferite da Mark Gurman e provengono direttamente dai corridoi di Apple Park. Da diversi mesi le informazioni che trapelano dalla catena di fornitura Apple e anche dagli analisti più accreditati segnalano che non ci sono stati né ritardi né problemi particolari nella tabella di marcia di iPhone 14, salvo un leggero ritardo per il modello iPhone 14 Max che con ogni probabilità è stato risolto e recuperato.

In sostanza questo significa che Apple e i suoi fornitori sono pronti per introdurre la nuova gamma iPhone 14 in linea con le tempistiche tradizionali, senza alcun ritardo e senza scaglionare l’arrivo sul mercato, come invece in alcuni casi in passato Apple è stata costretta a fare posticipando la commercializzazione di alcuni modelli.

Una impresa mastodontica tenendo presente il rincaro di tutte le materie prime, dei combustibili e dei trasporti, le tensioni globali e le minacce di guerra e recessione. Senza contare i ritardi accumulati per le chiusure per covid in Cina e le interruzioni di corrente ancora in corso per una nuova ondata di calore.

Apple is aiming to launch the iPhone 14 at an event on September 7, with new devices going on sale Sept. 16. https://t.co/Y9TNfD4k1U — Mark Gurman (@markgurman) August 17, 2022

Non ci sono ormai dubbi su quello che Apple presenterà mercoledì 7 settembre: tutto quello che sappiamo sui modelli iPhone 14 è in questo approfondimento, mentre qui trovate i dettagli dei prossimi Apple Watch 8, Apple Watch SE e anche del primo Apple Watch Pro o come si chiamerà più grande e robusto, indicato per sport e attività all’aperto.

Per un’analisi dettagliata su tutto quello che Apple potrebbe presentare vi rimandiamo a questo articolo.

Le altre novità attese tra cui iPad economico 2022 di decima generazione, nuovi iPad Pro M2 e i nuovi Mac, tra cui finalmente anche il primo Mac Pro con processori Apple Silicon, molto probabilmente saranno riservati per un altra presentazione Apple che si svolgerà nel mese di ottobre.