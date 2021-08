Tim Cook passa all’incasso: ora può intascare 750 milioni di dollari in azioni

Tim Cook può festeggiare alla grande il decimo anno come CEO di Apple incassando la decima e ultima tranche dell’accordo salariale che ha sottoscritto dieci anni fa dopo essere stato nominato amministratore delegato con il placet del co-fondatore della Mela, Steve Jobs.

Bloomberg riferisce che il “bottino” consiste in circa 5 milioni di azioni per un valore di circa 750 milioni di dollari. Parte del pagamento era subordinato al rendimento delle azioni della Mela negli ultimi tre anni, che hanno superato di almeno due terzi le società nell’indice S&P 500.

L’impennata delle azioni della Mela ha permesso a Cook di ottenere pagamenti negli ultimi anni che lo hanno reso miliardario. secondo il Bloomberg Billionaires Index, il CEO di Apple Aatualmente ha un patrimonio netto di circa $ 1,5 miliardi.

Occupando il posto di Jobs molti osservatori dubitarano della capacità di prendere le redini dell’azienda di un uomo che era un di un diverso pianeta per tante cose. Cook non è un visionario come Jobs ma ha indubbiamente contribuito a portare avanti l’azienda e sotto la sua guida le entrate della società sono più che raddoppiate e le sue azioni sono tornate a valere oltre l’1.100%, spingendo il valore di mercato della società oltre i 2 trilioni di dollari.

Nel 2015 Cook ha dichiarato di voler regalare la maggior parte del suo patrimonio e più volte sono state segnalate sue iniziative a scopo benefico. A questo indirizzo un articolo con vari dettagli biografici e sulla vita in genrale di Tim Cook.