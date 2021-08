Chi ha iPhone apprezza iPad, ma snobba Mac e dispositivi domestici Apple

Con un ecosistema di software e servizi molto sofisticato e completo, iPhone ha dimostrato di essere un dispositivo gateway efficace per trascinare prodotti del brand, anche se questa attrazione sembra avere i suoi limiti, come mostra un nuovo studio.

Secondo Consumer Intelligence Research Partners, Apple ha sfruttato con successo iPhone per vendere una gamma di prodotti mobili come iPad , Apple Watch e AirPods, anche se l’azienda non riuscirebbe a dirottare i possessori di iPhone verso Mac, Apple TV e HomePod.

La società di ricerca ha intervistato circa 900 proprietari di prodotti Apple negli Stati Uniti che hanno acquistato un iPhone nel periodo dei 12 mesi precedenti a giugno 2021.

Non sorprende che circa il 90% degli acquirenti di iPhone abbia un desktop o un laptop, ma solo il 41% di questi sono Mac, con una buona parte di questi che utilizza MacBook. iPad è la seconda categoria di dispositivi più grande segnalata dai possessori di iPhone, che si attesta al 79%.

Circa il 65% dei possessori di iPhone intervistati utilizza anche uno smartwatch. Come ci si può aspettare, Apple Watch rappresenta i tre quarti di questi dispositivi, alla pari con iPad. Anche gli AirPod stanno registrando tassi di adozione relativamente alti.

Mentre Apple gode di successo nella maggior parte dei mercati in cui compete, il settore dei prodotti per la casa rappresenta al momento un osso duro. Gran parte degli acquirenti di iPhone possiede un dispositivo TV per lo streaming, esattamente il 69%, ma Apple TV costituisce solo circa un quarto di questo dato, mentre il resto possiede dispositivi come Google Chromecast, Roku e Amazon Fire TV. Allo stesso modo, il 45% degli acquirenti di iPhone possiede un altoparlante intelligente, sebbene solo il 10% abbia scelto HomePod o HomePod mini .

In breve, gli acquirenti di iPhone possiedono principalmente iPad e accessori per iPhone, Apple Watch e AirPods, mentre non sembrerebbe attratto da Mac o dispositivi per la casa.

Si dice che Apple stia lavorando a nuovi prodotti per il soggiorno, ma questi sono ancora lontani, semmai si materializzeranno. Un rapporto all’inizio di agosto affermava che gli ingegneri di Apple stavano mettendo in discussione la strategia dei dispositivi domestici dell’azienda.