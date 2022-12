Tim Cook ringrazia Sony per i sensori fotocamera di iPhone

Il CEO di Apple Tim Cook, in visita in Giappone, rende omaggio a Sony per la collaborazione di lunga data con la multinazionale di Cupertino che ha portato per più di un decennio alla creazione di sensori all’avanguardia per i vari modelli di iPhone.

In un tweet Cook mostra una foto scattata in una struttura di Sony che si trova nella città di Kumamoto, elogia la collaborazione con il colosso giapponese, partnership che ha portato alla creazione dei sensori tra i più importanti per iPhone, e ringrazia il team di Sony in questione per averlo accompagnato durante la visita alla struttura.

Apple non indica generalmente i produttori dei vari componenti hardware integrati nei suoi dispositivi, ma l’uso di componenti Sony nella fotocamera degli iPhone è cosa nota e l’azienda giapponese è da sempre partner di Apple anche per altri componenti. Il tweet di Cook lascia immaginare che la partnership con Sony continua a essere solida; da tempo circolano voci secondo le quali il produttore giapponese starebbe preparando sensori ancora più evoluti.

A fine novembre il quotidiano economico giapponese Nikkei ha riferito di un nuovo sensore Sony previsto per iPhone 15, spiegando che, rispetto ai sensori visti finora, il nuovo modello creato da Sony promette di raddoppiare il livello del segnale di saturazione, con migliorie che di conseguenza portano a un aumento della gamma dinamica. Il sensore in questione permetterebbe inoltre di catturare più luce riducendo sottoesposizioni e sovresposizione in situazioni di piena luce e controluce.

Da anni circolano anche voci che riferiscono del debutto di una lente periscopica, un obiettivo nel quale la luce entra nell’elemento frontale a 90 gradi rispetto al sensore stesso della fotocamera, una scelta che permette di ottenere una migliore lunghezza dell’obiettivo, più lunga di un teleobiettivo, con ovvie migliorie sul versante zoom ottico.

Il sensore sul quale Sony lavora già dallo scorso anno permetterebbe di avere strutture nelle quali i pixel mantengono o migliorano le proprietà, a parità di dimensioni, ma anche con pixel più piccoli.

