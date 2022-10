HILDA Mini, elettroutensile con tanti accessori a partire da 12,64 euro

Chi si diletta nei lavori di bricolage ma anche per gli amanti del fai da te, gli hobbisti, oltre che per artigiani quali falegnami, fabbri, meccanici e tuttofare che si costruiscono piccoli oggetti e parti di ricambio per aggiustare di tutto, adesso c’è il sosia del Dremel in sconto: HILDA Mini è disponibile in svariati set e i prezzi in offerta partono da 12,64 euro.

Si tratta di un elettroutensile a filo (quindi non c’è lo scomodo di una batteria che si scarica all’improvviso e che esige tempi di ricarica per tornare al lavoro e che col tempo finisce per usurarsi) usato per forare e consumare materiali facili da lavorare, come il legno e la plastica, ma con alcune punte in dotazione è possibile anche portare a termine piccoli lavori su pietra e ferro.

Un mini trapano di questo tipo viene generalmente usato per vari scopi come ad esempio il modellismo e la decorazione degli oggetti creati.

In base alla punta montata nel mandrino può forare, rettificare, affilare, tagliare, pulire, lucidare, levigare, fresare, intagliare, e incidere con facilità. A differenza degli elettroutensili più grandi che hanno velocità minori ma coppia più elevata, questo strumento praticamente fa ruotare un utensile piccolo ad alta velocità, permettendo così di decorare, creare forme e linee che fanno da bordo, consumare piccole aree per fare in modo che la forma sia quella che ci si aspetta per i lavoretti di bricolage.

Si tratta quindi di uno degli strumenti più usati per le lavorazioni di precisione. Nel caso di HILDA Mini abbiamo a che fare con un prodotto che viene venduto all’interno di una valigetta in plastica con coperchio trasparente piuttosto compatta (misura 34 x 29 centimetri) e dal quale è già possibile tenere d’occhio tutti gli attrezzi inclusi, raggruppati per tipologia.

Con l’offerta attualmente in corso si spendono 12,64 euro (invece di 21,42 euro) per il kit che comprende già un buon set di strumenti, ma è possibile sceglierne molti altri che differiscono appunto per numero e tipologie di punte incluse, fino ad arrivare al più costoso e completo che, invece di 125,03 euro, viene scontato a 73,77 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.