iPhone 15 Pro Max sarà l’unico con zoom periscopico

La fotocamera con lenti periscopiche, o zoom periscopico, ha fatto il suo debutto negli Android già da alcuni anni, mentre l’arrivo su iPhone è anticipato fin dal 2020 ma finora non si è ancora visto: ora l’analista Ming-Chi Kuo anticipa che sarà una funzione esclusiva di iPhone 15 Pro Max nel 2023, proseguendo così la strategia di Apple di diversificare sempre più il modello top di gamma da tutti gli altri.

Solo più avanti nel tempo, quindi saltiamo al 2024, Apple estenderà la tecnologia delle lenti periscopiche per la fotocamera ad entrambi i modelli iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max.

Si prevede che anche per i prossimi iPhone 15 del 2023 il colosso di Cupertino manterrà una gamma di quattro modelli: base e Pro da 6,1 pollici e due più grandi Max e Pro Max da 6,7 pollici, proprio come ampiamente previsto per la gamma iPhone 13 in arrivo a settembre quest’anno.

Quando la fotocamera con zoom periscopico debutterà su iPhone 15 Pro Max nel 2023, Kuo prevede che sarà dotata di un sensore da un terzo di pollice con risoluzione di 12 megapixel, apertura f/2.8 e zoom ottico 6x, il tutto con stabilizzazione del sensore.

Ma le novità per le fotocamere non mancheranno ovviamente anche nei prossimi iPhone 14. Nei modelli Pro è atteso un nuovo sensore con risoluzione di ben 48 megapixel, un balzo notevole rispetto ai tradizionali 12MP in uso da anni si iPhone, oltre a miglioramenti nella fotocamera teleobiettivo di iPhone 14 Pro con passaggio a lenti a 7 elementi invece dei precedenti 6.

Sempre con la gamma iPhone 15 del 2023 è atteso finalmente l’abbandono del connettore Lightning per adottare USB-C, che dovrebbe diventare obbligatorio in Unione europea proprio l’anno prossimo. Invece tutto quello che sappiamo finora sui terminali della gamma iPhone 14 in arrivo a settembre è in questo approfondimento di macitynet.