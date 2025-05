Tim Cook su Warren Buffett, un grande privilegio conoscerlo

Warren Buffett, investitore tra i primi dieci uomini più ricchi al mondo (patrimonio personale di 147 miliardi di dollari secondo il Bloomberg Billionaires Index), lascerà a fine anno il timone dell’holding Berkshire Hathaway, colosso valutato oltre 1.000 miliardi di dollari e con attività liquide per 300 miliardi di dollari. L'”Oracolo di Omaha” ha lanciato il suo endorsement per il successore designato, l’attuale vicepresidente Greg Abel.

Buffett, 94 anni, è stato per più di sei decenni a capo del conglomerato che è stato fino allo scorso anno il più importante azionista istituzionale di Apple.

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha condiviso una foto con Buffett, un omaggio a quello che è considerato una leggenda dagli investitori per la sua capacità di analizzare e prevedere i mercati.

“Non c’è mai stato qualcuno come Warren, e innumerevoli persone, me compreso, sono state ispirate dalla sua saggezza”, ha scritto Cook. “Conoscerlo è stato un grande privilegio della mia vita, e senza dubbio Warren sta lasciando Berkshire in ottime mani con Greg”.

There’s never been someone like Warren, and countless people, myself included, have been inspired by his wisdom. It’s been one of the great privileges of my life to know him. And there’s no question that Warren is leaving Berkshire in great hands with Greg. pic.twitter.com/7p5zXtq5hP — Tim Cook (@tim_cook) May 3, 2025

Buffet ha investito per anni in Apple e la sua ingente partecipazione è stata ridotta solo lo scorso anno. In passato Buffet non aveva investito in Apple e altre aziende tech spiegando che gli investimenti richiedono la capacità di analizzare correttamente i rischi e capire cosa si sta comprando, con il rischio di investire seguendo “la massa”, acquisire quote o azioni di società che non hanno un valore sufficiente per garantire ​​successi a lungo termine. “Non investire mai in un’attività che non puoi capire”, è stato uno dei suoi mantra. Tra i probabili motivi che lo scorso anno portarono alla vendita del 55% delle azioni Apple il sentore di difficoltà in arrivo per il mondo tech (cosa che si è puntualmente verificata); l’oracolo di Omaha aveva in ogni caso definito il business di Apple ‘migliore’ rispetto ad American Express e Coca-Cola due grandi partecipazioni della sua società di investimento), e spiegato anche che “vendere azioni Apple” avrebbe generato, per motivi puramente fiscali, un vantaggio per gli azionisti.

Berkshire possiede al momento circa 75 miliardi di dollari in azioni Apple. Al momento il principale azionista istituzionali di Apple è Vanguard Group, una delle maggiori società di investimento al mondo, con un 9% di azioni della società.

Buffett ha recentemente criticato anche i dazi voluti da Trump spiegando che, a suo modo di vedere, quest’ultimo non sta agendo nel modo giusto, usando “il commercio come arma”. Secondo Buffet il mondo sarebbe più sicuro se più paesi fossero prosperi. “Dovremmo cercare di commerciare con il resto del mondo. Dovremmo fare ciò che sappiamo fare meglio e loro dovrebbero fare ciò che sanno fare meglio”.

