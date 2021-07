Tim Cook tra i protagonisti della Sun Valley conference

Il CEO di Apple, Tim Cook, è uno dei nomi previsti alla Sun Valley Conference di Sun Valley (Idaho), insieme ad altri nomi di alto profilo quali il CEO di Facebook, Mark Zuckerberg. A riferirlo è il sito NPR che descrive l’evento come una sorta di” campo estivo per miliardari”.

L’evento in questione è organizzato dalla banca d’investimento Allen & Co. L’incontro è informale e pensato per far ritrovare elementi di spicco nel mondo dell’IT, incontri dai quali dovrebbero / potrebbero nascere nuove idee. Se il defunto CEO di Apple Steve Jobs non amava questi incontri, lo stesso non si può dire di Cook, il quale è indicato da anni nella lista degli invitati.

Ospitata dalla banca d’investimento Allen & Co. alla Sun Valley conference partecipano centinaia di importarti personaggi nel settore dell’IT prendendo parte a diverse conferenze, gruppi di lavoro e tavole rotonde relative a importanti questioni del mondo dei media, delle imprese, della tecnologia, sulla politica, ecc. Com’è facile immaginare, da un simile raduno emergono sempre dettagli interessanti e nel corso di questi appuntamenti spesso (magari durante pranzi o incontri a porte chiuse) nascono le basi per nuovi accordi.

Oltre a Tim Cook e Zuckerberg altri noti di spicco che a quanto pare saranno presenti sono: l’imprenditore ed economista Warren Buffett, il CEO di Disney Bob Chapek, il CEO di Microsoft Satya Nadella, il CEO di Dell Michael Dell. Nel 2014 oltre a Tim Cook di Apple è stato ospite anche Eddy Cue, Senior Vice President, Internet Software and Services di Apple.

Nel 2019 il CEO di Apple Tim Cook avrebbe esortato il CEO e fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, a eliminare tutte le informazioni sugli utenti che la sua azienda aveva raccolto da app terze parti.

Sun Valley è una cittadina conosciuta per un noto comprensorio sciistico; in passato la stazione ha ospitato alcune gare della coppa del mondo di sci alpino.