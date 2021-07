Nothing Ear(1) vogliono sfidare AirPods Pro

Tecnologia invisibile, perfettamente integrata nella vita degli utenti anche grazie al design: fin qui la ricetta della misteriosa Nothing creata da Carl Pei, uno dei cofondatori di OnePlus, ricorda quella di Cupertino, se non fosse che il suo primo prodotto Nothing Ear(1) promette di offrire specifiche e funzioni di fascia alta a un prezzo decisamente abbordabile, pari a una frazione dell’equivalente di Cupertino.

Questo perché Nothing Ear(1) sono auricolari senza fili dal design ricercato e originale, la forma è ispirata alla pipa da tabacco mentre lo chassis è completamente trasparente: allo stesso tempo metteranno a disposizione tre microfoni in «alta definizione» e cancellazione attiva del rumore.

Si tratta di specifiche e funzioni che Apple propone nel suo modello top AirPods Pro (qui la nostra recensione) che in Italia sono proposti al prezzo di listino di 279 euro, anche se grazie alle offerte Amazon si possono acquistare spesso scontati. Invece Nothing Ear(1) saranno proposti a un prezzo molto più contenuto: 99 euro in Europa.

«Avrà caratteristiche principali come la cancellazione del rumore e un’ottima qualità costruttiva. Poiché ci concentreremo principalmente sui canali di vendita online, saremo in grado di [farli] – non direi “convenienti”, ma a un prezzo abbastanza equo per i consumatori» ha spiegato Carl Pei di Nothing a Tech Crunch. «Nothing Ear(1) ha un design molto più costoso da realizzare rispetto a un design standard non trasparente. Penso che sarà un buon prezzo a 99 dollari, 99 euro e 99 sterline. Per quanto riguarda le funzionalità, è simile ad AirPods Pro, ma AirPods Pro costa 249 dollari».

Questo è tutto quanto rivelato finora dal costruttore, proseguendo la riuscita strategia di comunicazione che centellina le informazioni creando curiosità e aspettative nel pubblico. Per conoscere tutti i dettagli occorre attendere ancora qualche giorno: la presentazione ufficiale di lancio è programmata per il 27 luglio.

