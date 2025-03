Offerte di Primavera, Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 pulizia di casa completa in sconto di 270 €

Tra le Offerte di Primavera di Amazon è disponibile in sconto Tineco FLOOR ONE SWITCH S7, dispositivo top di gamma per la pulizia domestica modulare, ora acquistabile a 629 euro invece di 899 euro. Lo sconto di 270 euro è tra i più alti mai registrati per questo modello.

Il Tineco SWITCH S7 (provato da Macitynet) è un sistema 2-in-1 composto da un modulo centrale removibile, che integra motore, batteria e controlli, abbinabile a due unità distinte: un aspirapolvere stick e un lavapavimenti smart. Il cuore del sistema può essere sganciato e trasferito tra le due componenti in pochi secondi, consentendo all’utente di passare da un tipo di pulizia all’altro con estrema flessibilità. Inoltre, mentre una delle due basi è in uso, l’altra resta in carica, pronta per essere utilizzata immediatamente.

Il modulo lavapavimenti sfrutta la tecnologia MHCBS™ (Multi-surface Hard Floor Cleaning Brush System), che consente di lavare costantemente con acqua dolce a una velocità di 450 rotazioni al minuto. Il sistema include una lama raschiante aderente, che rimuove l’acqua sporca e mantiene pulito il rullo durante tutto il ciclo. Il pavimento viene così lavato e asciugato in un solo passaggio, senza ricircolo d’acqua contaminata.

Il dispositivo rileva automaticamente il livello di sporco grazie ai sensori iLoop Smart Sensor, adattando la potenza e l’erogazione dell’acqua in tempo reale. L’anello LED sulla scocca cambia colore per indicare la quantità di sporco rilevato, rendendo immediata la comprensione del livello di pulizia raggiunto.

L’aspirapolvere, invece, offre un design ultra leggero con spazzola motorizzata a rullo morbido, indicata per superfici dure, parquet e tappeti a pelo corto. L’autonomia dichiarata dal produttore è di circa 40 minuti per modulo, con tempo di ricarica che si aggira intorno alle 4 ore. Il sistema è pensato per un utilizzo esteso anche su superfici medio-grandi, grazie alla batteria da 4000 mAh.

Il serbatoio per l’acqua pulita ha una capacità di 0,75 litri, mentre quello per l’acqua sporca arriva a 0,8 litri. Entrambi sono facilmente estraibili e lavabili. È presente anche una funzione di autopulizia automatica del sistema, che può essere attivata con un solo tocco alla fine di ogni sessione.

Il display a LED mostra informazioni in tempo reale su modalità, livello di sporco, stato della batteria e messaggi di manutenzione. Tutto è controllabile anche tramite l’app Tineco, che permette di monitorare i consumi, aggiornare il firmware e visualizzare notifiche sullo stato dei filtri o della batteria.

Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 è uno dei dispositivi più completi attualmente disponibili sul mercato per la gestione quotidiana della pulizia domestica, con un approccio modulare che lo rende unico nella categoria.