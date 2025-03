Microsoft cambia il sistema di accesso per un miliardo di utenti

Pubblicità

Microsoft sta implementando modifiche all’esperienza utente e al sistema di accesso degli account di oltre un miliardo di utenti, cambiamenti già notati dagli utenti Xbox ma che noteranno sempre più persone, anche gli utenti di Windows, Microsoft 365 e servizi vari dell’azienda.

Entro fine aprile molti utenti di Windows, servizi web e app di dispositivi mobili vedranno una nuova modalità di richiesta di accesso. Lo riferisce Robin Goldstein di Microsoft spiegando che, una volta effettuato il login, l’utente rimarrà sempre connesso a meno che non effettui il logout o utilizzi una finestra di navigazione privata.

Goldstein spiega che si è deciso di semplificare il design e il flusso di autenticazione, riducendo le schermate “per ridurre il carico cognitivo, velocizzare il processo di autenticazione e riordinare alcuni passaggi” scelte presentate come in grado di offrire una fluidità “più razionale”. Le novità nell’interfaccia di login prevedono il supporto a temi Dark e Light, con grafica che si adatta in base alle preferenze dell’utente. Nelle richieste di login, il logo Microsoft sarà sempre presente in alto al centro e immagini di sfondo che non cambieranno da prodotto a prodotto.

Non mancano ottimizzazioni per esperienze passwordless (autenticazione con meccanismi diversi dalle password) e passkey (usando il volto, l’impronta digitale o il PIN del dispositivo) al posto delle password per accedere. La nuova esperienza di accesso completamente rinnovata è basata sul linguaggio di design Fluent 2 di Microsoft che prevede meno elementi e informazioni per schermata, allo scopo di semplificare al massimo le interazioni.

Il linguaggio visivo di Microsoft può essere adattato meglio a differenti dimensioni e forme di dispositivi e schermi, dai monitor di grandi dimensioni per i PC, passando per smart TV e console, fino agli schermi più piccoli di smartphone e tablet, con colori, pulsanti ed elementi grafici che dovrebbero creare un presunto look che ricorda Microsoft. Il rollout della nuova interfaccia è graduale e il completamento è previsto entro aprile 2025, a partire da app web e mobile, completando il rilascio con Windows e servizi vari. Per ora la novità non riguarda Microsoft Entra (protezione identità e accessi centralizzata per aziende e istituti scolastici) ma in seguito è previsto il redesign anche per questa tipologia di accessi.

Negli scorsi giorni Microsoft ha svelato i suoi primi agenti AI specializzati in sicurezza informatica, in grado di operare in modo autonomo per coadiuvare esperti e team di sicurezza nell’affrontare l’ondata crescente di attacchi e minacce informatiche.