Tineco Pure One S è la nuova frontiera della pulizia senza fili

Tineco, uno dei marchi più noti nel settore della pulizia della casa, ha appena presentato la nuova gamma di aspirapolvere PURE ONE S, composta dai modelli S50, S50 Pro e S70. La linea è pensata per ridefinire il concetto di pulizia quotidiana, grazie a soluzioni intelligenti, potenti e particolarmente semplici da utilizzare.

PURE ONE S50

I tre modelli si adattano ad esigenze e tasche differenti. PURE ONE S50 è la scelta più versatile per chi cerca efficacia e praticità, proponendo una potenza di aspirazione di 150AW con il sistema ClogLess, che è in grado di catturare anche la polvere più sottile e i detriti più grandi, evitando intasamenti e mantenendo costante la forza pulente.

Offre una spazzola anti-groviglio, luci frontali a 120° e il filtro a sei stadi, caratteristiche che lo rendono adatto a una grande varietà di superfici, semplificando la routine domestica.

Il prezzo è di 329 euro da questa pagina di Amazon.

PURE ONE S50 Pro

Invece PURE ONE S50 Pro rappresenta un’evoluzione del modello precedente con una potenza che sale a 200AW, oltre a migliorare l’efficacia di pulizia con il tubo pieghevole a 180° per raggiungere facilmente gli angoli più difficili e pulire sotto i mobili.

Ancora, il sensore intelligente iLOOP, abbinato alla tecnologia ZeroTangle, ottimizza la potenza eliminando i grovigli, mentre lo schermo LED mostra in tempo reale lo stato dell’aspirapolvere.

In questo caso il prezzo consigliato è 399 euro.

PURE ONE S70

Al vertice della serie, Tineco PURE ONE S70 unisce potenza (200AW) e innovazione grazie al sistema proprietario 3DSense Pro, che rileva la quantità di polvere e adatta la forza di aspirazione in modo automatico.

Il filtro resta pulito più a lungo grazie alla tecnologia Pure-Cyclone, permettendo di mantenere alte prestazioni anche nel tempo. Il sistema multisuperficie aggiornato pulisce con delicatezza anche il legno lucido, senza rinunciare a rimuovere anche lo sporco più ostinato dai tappeti.

Anche in questo caso il dispositivo è dotato di un tubo pieghevole che facilita l’utilizzo sotto i mobili, mentre l’autonomia arriva fino a 95 minuti, per una pulizia completa senza interruzioni.

Il prezzo di quest’ultimo è di 499 euro.

