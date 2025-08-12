TerraMaster F2-425 è il NAS domestico con dischi montabili senza formattazione

È appena arrivato TerraMaster F2-425, un NAS a 2 baie pensato per essere usato in casa o in piccoli ambienti condivisi. Sostituisce i modelli F2-210 e F2-212 con un importante passaggio architetturale dai processori ARM a una piattaforma Intel x86 quad-core, affiancata da 4 GB di RAM e una porta di rete da 2.5 GbE.

Una delle principali novità introdotte con questo modello è il supporto a TRAID e TRAID+, un sistema di gestione dei dischi sviluppato da TerraMaster. Questa tecnologia in pratica permette di creare volumi ridondanti utilizzando dischi di capacità diverse, con supporto alla migrazione online, disco di riserva (hot spare) ed espansione dello storage.

Interessante anche la funzione Direct Mount che permette di montare direttamente dischi con dati preesistenti senza doverli inizializzare o formattare, semplificando così il trasferimento di archivi già esistenti da altri supporti e allo stesso tempo rendendo più rapido l’avvio del NAS.

Questo nuovo NAS inoltre supporta fino a 60 TB di capacità complessiva (2 dischi da 30 TB ciascuno) e offre configurazioni RAID 0, RAID 1, JBOD, Single, oltre alle sopracitate che si basano su TRAID. Tra le funzioni di sicurezza segnaliamo: crittografia TLS a 256 bit, autenticazione a due fattori, modalità di isolamento e snapshot TFSS per prevenire la perdita di dati in caso di attacchi ransomware.

Il sistema può gestire oltre 50 account indipendenti, permettendo a più utenti della stessa famiglia o di un gruppo di lavoro di archiviare dati separati in spazi privati, condividendo invece le risorse comuni. La compatibilità con UPnP/DLNA, Plex e Emby lo rende utilizzabile anche come server multimediale per la riproduzione di contenuti in 4K.

Sul fronte software ricordiamo che supporta l’app gratuita TNAS per iPhone e Android utilizzabile per creare backup automatici delle foto con tanto di classificazione delle immagini tramite AI locale, quindi senza invio dei dati a server esterni.

Disponibilità e prezzo

TerraMaster F2-425 costa 269,99 € e si può comprare anche da questa pagina di Amazon. Nel momento in cui scriviamo c’è uno sconto di 27 € che si può attivare spuntando la casella coupon prima di aggiungerlo nel carrello.

