Gli aspirapolvere e i lavapavimenti Tineco sono in sconto per San Valentino

Per rendere le pulizie domestiche più semplici e rapide potrebbe bastarvi approfittare delle offerte appena lanciate su Amazon da Tineco per San Valentino.

Fino al 19 Febbraio trovate infatti in sconto una serie di aspirapolvere e lavapavimenti pensati per risparmiare tempo e fatica.

Di seguito trovate una breve introduzione per i modelli di punta in promozione e il link per poter accedere all’offerta.

Tineco Floor One Stretch S6

È un aspirapolvere e lavapavimenti che spicca per la sua flessibilità. Grazie alla capacità di piegarsi fino a 180°, può raggiungere facilmente spazi difficili come sotto i mobili o negli angoli stretti.

Dispone inoltre di un sistema di separazione dell’acqua sporca a tre camere che promette una potenza costante anche in posizione orizzontale, proteggendo il motore.

Con un’autonomia fino a 40 minuti, è ottimo per chi cerca un dispositivo che offra prestazioni continue senza interruzioni.

Tineco Floor One Stretch S6 costa 599 € ma in questo momento lo trovate in offerta a 519 €.

Tineco Floor One S5

Un aspirapolvere e lavapavimenti intelligente 2-in-1, particolarmente adatto per le coppie che iniziano a convivere. Oltre a essere silenzioso, è dotato della tecnologia iLoop Smart Sensor che rileva lo sporco fresco e incrostato, adattando automaticamente la potenza di aspirazione.

Il design ergonomico e la sua autopulizia durante la ricarica lo rendono particolarmente comodo da utilizzare. Offre un’autonomia di 35 minuti e pesa solo 4,5 kg.

Tineco Floor One S5 costa 389 € ma in questo momento lo trovate in offerta a 329 €.

Tineco Floor One S7 Flashdry

Questo modello è per chi desidera una pulizia ancora più efficiente. Con la tecnologia FlashDry, il rullo infatti si asciuga rapidamente dopo ogni ciclo di autopulizia, riducendo il tempo necessario per completare le faccende domestiche.

Grazie al sistema SmoothPower, il movimento del dispositivo inoltre è fluido e assistito, mentre la pressione bilanciata dell’acqua promette un lavaggio continuo e potente.

Con un’autonomia di 40 minuti e la capacità di pulire anche i bordi, è una scelta particolarmente indicata per chi cerca prestazioni elevate.

Tineco Floor One S7 Flashdry costa 799 € ma in questo momento lo trovate in offerta a 679 €.

Tineco Floor One S7 Steam

Questo è un’aspirapolvere e lavapavimenti a vapore 3-in-1 che vi rivoluziona la pulizia domestica perché permette di aspirare, lavare e igienizzare i pavimenti in un unico passaggio, dimezzando i tempi.

Grazie alla tecnologia 140°C HyperSteam, il vapore caldo scioglie grasso e macchie ostinate, mentre il rullo morbido pulisce delicatamente con acqua dolce.

Il sistema MHCBS assicura inoltre un lavaggio continuo con acqua pulita e 450 rotazioni al minuto, mantenendo i pavimenti sempre impeccabili.

Infine, il sistema autopulente multi-fase igienizza rullo e tubo con acqua calda e asciugatura centrifuga, prevenendo la ricontaminazione.

Tineco Floor One S7 Steam costa 699 € ma in questo momento lo trovate in offerta a 549 €.

Tineco A30S

È un aspirapolvere senza fili che offre potenza e versatilità, ottimo per chi ha bisogno di una pulizia profonda su tappeti e pavimenti duri.

Con una potenza di aspirazione di 160 W, cattura efficacemente polvere, detriti e peli di animali.

Il contenitore da 1 litro riduce la necessità di svuotamenti frequenti, mentre la tecnologia PureCyclone promette un’aspirazione costante.

Con un’autonomia di fino a 60 minuti, permette di pulire tutta la casa con una sola carica.

Tineco A30S costa 229 € ma in questo momento lo trovate in offerta a 199 €.

