L’UE annuncia un piano multi miliardario per l’Intelligenza Artificiale

Pubblicità

La Commissione UE ha intenzione di raccogliere 200 miliardi di euro per investimenti nell’intelligenza artificiale. L’idea è stata presentata all’AI Action Summit di Parigi dove, nel corso dell’InvestAI, si è parlato di a combinare investimenti pubblici e privati per potenziare la ricerca, l’infrastruttura e la diffusione dell’Intelligenza Artificiale all’interno dell’Unione Europea.

I finanziamenti iniziali saranno garantiti dai programmi digitali già in essere dell’UE, come il Digital Europe Programme e InvestEU, mentre gli stati membri potranno destinare ulteriori risorse dai bilanci di coesione. Le gigafabbriche AI saranno sostenute tramite una combinazione di sovvenzioni e investimenti azionari.

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato che questa iniziativa andrà a beneficio di tutte le aziende europee, non solo le più grandi, consentendo a queste di sviluppare i modelli avanzati necessari per “fare dell’Europa un continente dell’IA”.

L’annuncio arriva poco le parole del presidente francese Macron, che nelle scorse ore, al medesimo summit, ha presentato il piano della Francia per investimenti pari a 109 miliardi di euro per sostenere lo sviluppo dell’AI nel Paese. Macron ha paragonato l’iniziativa Francese al progetto Stargate annunciato negli Stati Uniti.

Accanto a questi investimenti, l’UE ha promosso una dichiarazione internazionale sulla sicurezza dell’AI, supportata da circa 60 paesi tra cui Cina, India e Germania. L’accordo, pur non essendo vincolante, impone che l’intelligenza artificiale debba essere “etica, sicura, protetta e affidabile”.

Tuttavia sia gli Stati Uniti che il Regno Unito hanno rifiutato di firmare tale dichiarazione, preoccupati che una regolamentazione eccessiva possa ostacolare l’innovazione e compromettere la sicurezza nazionale.

Il documento è stato criticato dagli USA, come riferisce il Financial Times, che spiega come gli Stati Uniti critichino il linguaggio multilaterale del documento, con il vicepresidente JD Vance che ha definito le normative “eccessivamente precauzionali,” mentre i rappresentanti britannici hanno sottolineato la mancanza di chiarezza sulla governance globale e sulle questioni di sicurezza.

Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono nella sezione dedicata di macitynet.