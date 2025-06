Rasoio elettrico a 6 testine in offerta a soli 17 €

Non tutti i rasoi elettrici sono uguali, o se non altro il modello Tinsol attualmente in promozione si fa notare rispetto alla massa. A renderlo speciale è la particolare impugnatura combinata alla presenza di ben 6 testine mobili (anziché le solite 3) disposte in modo tale che possano adattarsi facilmente alle curve della testa, promettendo quindi una rasatura ancora più precisa.

Il motore viaggia alla velocità di 10.000 giri al minuto, il che secondo la scheda tecnica contribuirebbe ad ottenere una rasatura uniforme e veloce in appena 2 minuti, una tempestica che – precisano – sarebbe difficilmente raggiungibile con i modelli tradizionali.

Questo rasoio inoltre è completamente impermeabile con certificazione IPX8, quindi potete utilizzarlo sotto la doccia oppure scegliere tra una rasatura a secco e una rasatura bagnata con gel, crema o schiuma, in quanto nulla di tutto ciò influirà sul suo corretto funzionamento.

E per lo stesso motivo potete anche lavarlo sotto l’acqua corrente in modo da ripulirlo più facilmente, grazie anche al fatto che tutto il gruppo di testine si può sganciare in un click per accedere comodamente alla parte sottostante dove in genere si accumulano i residui di capelli e peli di barba più sottili.

Infine segnaliamo la presenza di uno schermo LED dove poter tenere d’occhio la percentuale di carica residua. Ad alimentarlo infatti c’è una batteria ricaricabile che promette fino a 2 ore di autonomia con una carica di 1,5 ore circa.

E se pensate di portarvelo anche in viaggio sappiate che potete riporlo dove vi è più comodo perché c’è il blocco per l’accensione accidentale.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 17 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.