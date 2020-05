Tornano a crescere le vendite di smartphone in Cina dopo Coronavirus

Le vendite di smartphone dai produttori ai rivenditori in Cina sono aumentate del 17% nell’aprile 2020, rispetto all’aprile di un anno fa, compensando la perdita dei mesi scorsi dovuti alla pandemia di coronavirus.

Nuovi dati delle autorità cinesi mostrano che le spedizioni di smartphone nel mese di aprile, da parte di tutti i produttori, sono aumentate del 17%, quasi un quinto in più rispetto a quelle dell’anno scorso. Secondo quanto riferito, la produzione è al di sopra di dove la si era lasciata prima dell’epidemia di coronavirus.

Secondo Reuters, la percentuale del 17% proviene dalla China Academy of Information and Communications Technology (CAICT), un ente statale. I dati di CAICT hanno precedentemente rivelato che Apple non è andata bene nel paese nel mese di febbraio 2020, così come del resto a marzo.

Tuttavia, Reuters rileva che per la prima volta in molti anni, CAICT non ha differenziato i dati tra iPhone e dispositivi Android spediti. Ciò significa che non è possibile determinare le sole vendite di Apple. Nel complesso, la CIACT afferma che i produttori hanno spedito 40,8 milioni di smartphone ad aprile 2020, rispetto ai 34,8 milioni registrati nell’aprile del 2019.

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha accennato a questo miglioramento nella più recente presentazione dei risultati trimestrali di Apple. In quella occasione, Cook ha dichiarato che mentre aprile non era un mese ancora rilevante per il secondo trimestre fiscale dell’azienda, Apple stava vedendo comunque un miglioramento nel mercato cinese, anche grazie al fatto che le condizioni economiche generali risultavano in leggera ripresa, dopo il lockdown delle scorse settimane.

